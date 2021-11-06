Kia Picanto COOL paket detaylı inceleme

Bu yazımızda sizlere Kia Picanto modelinin en full donanımlı olan COOL pakette hangi donanım ve özellikleri getirdiği hakkında bilgi vermek istiyoruz.

İlk olarak Kia Piconto COOL paket fiyatı 201.900 TL‘dir. (Fiyatların 30 Kasım 2021 tarihine kadar geçerli olduğu KİA resmi internet sitesinde yazmaktadır.)

Picanto 1.0L 67 PS FEEL fiyatı: 194.900 TL

Picanto 1.0L 67 PS LİVE fiyatı: 197.900 TL

Kia Picanto dış donanımı şu şekilde;

15″ Alüminyum Alaşım Jantlar

Yedek Lastik (Stepne)

Reflektör Tipi Ön Farlar

Gündüz Farları

Projeksiyon Tipi Ön Sis Farları

Otomatik Yanan Farlar

Eve Kadar Aydınlatma Sistemi (Follow-me Home)

Arka Sis Farları

Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı Yan Aynalar

Krom Kapı Kolları

Arka Park Sensörü

Saten Siyah Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve

Gövde Rengi Ön, Arka Tampon

Kia Picanto iç donanım ve konfor özelliklerine baktığımızda hiçbir eksiklik bulunmadığını göreceksiniz. Zaten COOL paket bu aracın en dolu versiyonudur.

Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu

Sürücü Ön Kol Dayama

Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi

Anahtarsız Çalıştırma Sistemi

Kumaş Koltuklar

Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu

Ön Yolcu Koltuğu Arkası Saklama Cebi

60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar

Metal İç Kapı Kolları

Manuel Klima

4,2″ Supervision Gösterge Bilgi Ekranı

8″ Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi

Geri Görüş Kamerası

6 Adet Hoparlör

Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)

Ön Konsolda USB Girişi

Ön Konsolda Bardak Tutucular

Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası

Elektrikli Ön ve Arka Camlar

Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Sürücü Camı

Çakmak ve Küllük

Bagaj Gizlemek İçin Raf (Pandizot)

Kia Picanto Güvenlik ve Emniyet özelliklerine geçtiğimizde ise Kia’nın diğer paketlerde de aynı özellikleri koyduğunu görüyoruz. Sadece Picanto’nun en baz modeli olan FEEL pakette hız sabitleme ve sınırlama sistemi bulunmuyor. Diğer bütün donanımlar her pakette yer almaktadır.