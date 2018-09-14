iPhone XS yorumları ve Türkiye satış fiyatı

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Apple’ın yeni amiral gemisi modelleri iPhone XS ve iPhone XS Max resmi olarak tanıtıldı. Bu yazımızda sizlere Apple iPhone XS teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

iPhone XS ekran özellikleri: Apple’ın bu yeni modelinde 5.8 inçlik OLED ekran bulunmaktadır. 458 PPI Piksel yoğunluğunda olması ile oldukça canlı bir ekranı bulunmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 81.14’dur. iPhone Xs, 2436×1123 piksel erkanıyla 2.7 milyon piksel barındırmaktadır. Bu büyüklükteki bir ekranı 30 dakikada yüzde 50 şarj oranına ulaşabilen hızlı şarj destekli bir bataryası bulunmaktadır. Kablosuz şarj özelliği ile şarj kablo sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.

iPhone XS Performans özellikleri: Apple bu sene çıkardığı bu model de başarılı bir yonga seti kullandı. Geçen sene A11 Bionic yongası oldukça eleştiri aldıktan sonra A12 Bionic yonga seti ile Apple rahat etmek istiyor. 6 çekirdekli işlemci ve 4 çekirdekli GPU’dan oluşan A12 Bionic chip seti performans konusunda başarıyı sağlıyor.

iPhone XS microSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı maalesef hayır olacaktır. 64/256/512GB depolama seçenekleri bulunacaktır.

iPhone XS kamera özellikleri: Kamera özellikleri konusunda Apple başarılı lensleri ile kullanıcılarını tatmin etmektedir. 12 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. Bu arka kamera ise 60 fps hızında 2160p Ultra HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamerasıda 12 MP çözünürlüğünde ve bu kamera ilse F2.4 diyafram açıklığına ulaşabiliyorsunuz. 2. kamera ile optik görüntü sabitleme, 2X optik zoom ve Telephoto özelliği gelmektedir. Özçekim kamerası ise 7 MP çözünürlüğünde ve F2.2 diyafram açıklığına sahiptir. Görüldüğü üzere iPhone XS kamera donanımı olarak üst segmenttin üstünde yer alıyor.

iPhone XS diğer özellikleri: 4.5G teknolojisi olarak CAT 16 yer alıyor. BU teknoloji ile saniyede 1000 Mbps indirme hızını ve 150 Mbps karşı tarafa yani upload etme hızını görebilirsiniz. NFC özelliği yer alırken kızılötesi ve radyo özelliği bulunmamaktadır.

Suya ve toza karşı dayanıklılığı 60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 2 metre derinlik) kadar dayanmaktadır.

iPhone XS modeli Altın, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleri ile 999 dolardan yurtdışında satılacaktır.

iPhone XS Türkiye satış fiyatı 7500 TL ile 8000 TL arasında olması beklenmektedir. Tabi değişen dolar kuru fiyatlarını unutmayalım.