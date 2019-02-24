İphone Telefonu iTunes ile Yedekleme

İphone cihaz en kolay ve basit bir şekilde nasıl yedeklenir? Bir iPhone cihazı yedeklemek için, izlemeniz gereken en basit yol ise, Apple tarafından sunulan araçları tercih etmektir. Bu yazıda size buna nasıl yapabilirsiniz anlatacağız.

Bir telefonu kaybettikten sonra, yeniden kurmak ve eski haline getirmenin her şeye yeniden başlamanın ne kadar acı verici ve sıkıntılı olduğunu biliyoruz, bu yüzden her ihtimale karşı telefonunuzu mutlaka yedeklemek kendinizi ve verilerinizi korumak en iyi seçenektir.

İPhone’unuzu bilgisayarınıza yedeklemek, aslında kolaydır, çünkü yedekleme için çok fazla bir işlem yapmanız gerek kalmaz. Apple size yedekleme için gerekli araçları sunmaktadır.

İTunes, önceleri sadece müziğinizi saklama ve oynatmak için kullanılan bir araçtı bugün ise, iPhone’unuzun için yedekleme yapabileceğiniz bir araç haline gelmiştir.

İsterseniz şimdi, iPhone’unuzu bilgisayarınıza nasıl yedekleyeceksiniz hemen anlatmaya başlayalım.

İphone Yedekleme İşlemi

Bu işlem için bilgisayarınızda iTunes yazılımı kurulu olmalıdır ve elbette bir Apple hesabınız da olmak durumundadır. Yazılımı kurduktan sonra, hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir.

İTunes İPhone Yedekleme İşlem Adımları

Adım 1: İlk olarak Bilgisayarınızda kurulu iTunes’u açın ve iPhone’unuzu uygun bir kablo ile bağlayın. Hesabınıza giriş için muhtemelen bir doğrulama işlemi istenecektir, ekrandaki kod bölümüne cihazınıza gelen kodu girerek ilk adımı tamamlayın.

Adım 2: Cihazı bağladığınızda, iTunes üzerinde cihazınız görünür olacaktır. Şimdi bilgisayarınıza bağladığınız iPhone cihazınızı iTunes içinden seçin. Eğer İTunes cihazınızı tanımıyorsa, muhtemelen bağlantı kablosunda bir problem vardır, bağlantı kablosunu kontrol edin. Diğer bir sorun ise uygulamanın güncel olmamasıdır, bu durumda yapmanız gereken şey uygulamayı güncellemektir.

Adım 3: Bağlantıyı kurduktan sonra, soldaki Ayarlar Menüsü’nden Özet’i seçin, Yedeklemeler kısmında da “Bu Bilgisayarı” seçin. Yani yerel bilgisayarınıza kaydetmek için bu seçeneği seçmeniz gerekiyor.

Burada dilerseniz yedeklemenizin şifrelenmesini sağlayabilirsiniz. BU bölümde bu seçenek karşınıza çıkacaktır ve sizden bir parola isteyecektir. Ancak geri yükleme yapmak istediğinizde bu şifre olmadan yapamayacağınızı bilmeniz gerekir, bu sebeple şifrenizi mutlaka bir yere not edin.

Adım 4: Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra, hazır olduğunuzda, “Şimdi Yedekle” düğmesini tıklayın.

Adım 5: Tebrikler, iPhone cihazınızı yedeklediniz. Yedekleme işlemi tamamlandığı zaman, yedeğinizi kontrol etmek için “En Son Yedeklemeler” bölümünden kontrol edebilirsiniz.