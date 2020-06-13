iPhone Konum Değiştirme Nasıl Yapılır?

Bugün akıllı telefonlar bir bilgisayarın, bir medya yürütücünün, bir kamera, bir GPS ve diğer aygıtların işlevlerini birleştiriyor. Böyle bir akıllı cihaz için, geçerli konumunuz doğru hava durumu tahminleri, haberler, haritadaki tam konumu sağlamak, kayıp bir cep telefonunu bulmak ve diğer birçok uygulamanın kullanımı için gereklidir.

Ancak, birçok Apple kullanıcısının iPhone’larındaki konumunu farklı nedenlerle değiştirmesi gerekebilir. Bu makalede, bu soruya derinlemesine bakacağız ve bir iPhone’daki konumun nasıl değiştirileceğini açıklayacağız.

Bunları 3 ana başlıkta topladık;

iPhone’daki konumunuzu değiştirmek zorunda kalabileceğiniz olası nedenler

iPhone’da kalıcı olarak konum değiştirme

iPhone’da konumunuzu geçici olarak değiştirme

İPhone’da Konumunuzu Değiştirmeniz Gerektiği Durumlar

Bir kişinin bir iPhone’daki konumunu değiştirmek istediğinde iki ana durumu vurgulayabiliriz:

Birincisi, başka bir ülkeye veya bölgeye taşınacağınız zamandır. Bu durumda, App Store’a erişmek için Apple Kimliği hesabınızda değişiklik yapmanız gerekir.

İkinci durum, belirli bir uygulamayı kullanmak için geçerli konumunuzu geçici olarak değiştirmek istediğiniz zamandır. İnternetteki en popüler taleplerden bazıları Pokemon Go veya Snapchat’teki yeri değiştirmekle ilgilidir. Bu nedenle, her iki durumun cevaplarını öğrenmek için okumaya devam edin.

İPhone’daki Konumu Kalıcı Olarak Değiştirme

Belki Apple Kimliğinizdeki ülkeyi değiştirmek istediğinizde bazı zorluklarla karşılaşabileceğinizi duymuşsunuzdur. Bu, iPhone’unuzu kullanma etkinliğinize bağlıdır. Bu nedenle, değişiklik yapmadan önce birkaç önemli adıma dikkat etmek isteyebilirsiniz.

İTunes, iBooks ve App Store’daki önceki tüm satın alma işlemlerinin değiştireceğiniz ülke veya bölgede olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Emin değilseniz, tüm Apple cihazlarınızdaki önceki satın alma işlemlerini yeni ülkede veya bölgede kullanmak için yeniden indirin.

Bir Aile Paylaşımı grubunun parçası olduğunuz sürece ülkenizi veya bölgenizi değiştiremezsiniz. Ülkenizin yerini değiştirmeye devam etmek için önce gruptan ayrılın.

Apple Kimliğinizle ilgili tüm abonelikleri iptal etmeli ve feshedilmelerini beklemelisiniz. Ülkenizi veya bölgenizi düzenlemek için ön siparişlerin, üyeliklerin, film kiralamalarının vb. De beklemeniz gerekir.

Apple Kimliği kredi bakiyeniz sıfır olmalıdır. Krediniz olduğu sürece ülkenizi veya bölgenizi değiştiremezsiniz.

Apple Kimliği hesabınızı değiştirirken olası hataları ve veri kaybını önlemek için iPhone’unuzu ve diğer Apple cihazlarındaki verileri yedeklemenizi öneririz.

Yeni fatura adresiniz ve ödeme yönteminizle ilgili bilgileri hazırlayın. Yeni ödeme yönteminin gelecekteki ülkenizde veya bölgenizde kabul edilebilir olması gerektiğini unutmayın.

Yukarıda listelenen tüm adımları tamamladıktan sonra, iPhone’unuzda ki konumunuzu kolayca değiştirebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları tamamlayın:

Ayarlar’a gidin → adınıza dokunun → iTunes ve App Store → Apple Kimliğinize dokunun → Apple Kimliğini Görüntüle → Ülke / Bölge → üzerine dokunun → Ülke veya Bölgeyi Değiştir → yeni konumunuzu seçin → Kabul et Şartlar ve Koşullar → yeni ödeme yönteminizi ve fatura adresinizi girin, ardından İleri’ye dokunun.

Bu yeni bilgilerin tüm Apple cihazlarınızda otomatik olarak güncelleneceğini unutmayın. Herhangi bir sorun yaşarsanız Apple Destek ile iletişime geçin ve talimatlarını dikkatle izleyin.