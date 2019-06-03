iPhone Garanti Sorgulama Nasıl Yapılır?

İnsanlar yurt dışından aldıkları teknolojik ürünlerin de garantileri olup olmadıklarını öğrenmek ister. Ülkemizde telefon fiyatları arttıkça, yurt dışından telefon getirme olayı da oldukça rağbet göstermeye başladı. Teknolojik ürün alan herkes garanti kapsamına oldukça dikkat eder. Bazı telefon markaları normal garanti dışında, ayrıca bir yıllık garanti süresi de verebiliyor. Bunun için yapmanız gereken küçük bir rakam karşılığında bir yıllık garantiyi satın almak olacaktır. Bu garanti süresi telefonunuz kırıldığı zaman, ekranı çatladığı zaman veya herhangi bir sıvı dökülmesine maruz kalındığı zaman geçerlidir.

Unutmamanız gerekir ki ücret karşılığında yaptırdığınız garanti süresi sadece bir yıl geçerli. Bir yılın sonunda telefonda herhangi bir kırılma veya çatlama meydana gelirse ücret karşılığında yapmanız gerektiğini unutmayın. Garanti süreleri genellikle sıfır telefon aldığınız zaman geçerlidir. İkinci el piyasasında çok nadir rastlayacağınız garanti süreli telefonları alırken garantileri olup olmadığını öğrenmeniz mümkün. Apple ait bütün iPhone serisinin garanti sorgulatma işlemlerini yapabilirsiniz. Son geçerlilik tarihine dikkat etmenize de fayda var.

Apple Sitesinden Sorgulama Yapılır Mı?

Telefon ayarlar kısmından veya herhangi bir siteden yapmanızın mümkün olmadığı sorgulatma işlemi sadece Apple’den yapılabiliyor. Bu işlemi yapmanız için öncelikli Apple kendi sitesine girmeniz gerekiyor. Kapsamı denetle sayfasını bularak, telefonunuza ait seri numarasını yazmanız gerekiyor. Daha sonra “Lütfen kodu girin” kısmını göreceksiniz. Ekranda beliren kodu girerek sorgulama işlemini başlatmanız mümkün olacaktır.

Seri Numarası Nasıl Bulunur?

iPhone seri numarasını bulmanız kolaylıkla bulabilirsiniz. Yapmanız gereken telefonunuzun ayarlar kısmından genel bölümüne girerek, hakkında yazan yere tıklayarak, telefonunuza ait seri numarasını görebilirsiniz. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra Apple sayfasından sorgulama işlemi yaptırdığınız telefonunuzun garanti kapsamını Türkçe dil seçeneğiyle görmeniz mümkün olacaktır. Bu bölümde aynı zamanda, satın alma tarihi, telefonla ilgili teknik destek, onarım ve bakım servis kapsamı, koruma ile ilgili de almanız gereken bilgiler karşınıza çıkacaktır. Tahmini son kullanma bölümünden telefonunuzun garanti süresinin ne zaman bittiğini görmeniz mümkün. Bitiş tarihinden sonra herhangi bir garanti kapsamından yararlanamayacaksınız.