Bunu biliyor musunuz?

Birçok kişi işten, okuldan ya da herhangi bir yerden döndüğünde yorgun ise kulaklığını takıp yatağına kurulmayı sever.

Fakat uyandığınızda müzik hala çalmaya devam ediyorsa bile şarj seviyenizde ciddi anlamda düşüş yaşandığına emin olabilirsiniz. Bazen müziğin devam ettiğini duymayabilirsiniz…

Müziğinizi kapatacak bir şeyler ise ne Apple Music’te ne de Spotify’da bulunmuyor. Müzik uygulamalarınızda kullanabileceğiniz uyku zamanlayıcı ise bu derdinize bir çare olabilir.

Aslında uyku zamanlayıcı diye bir uygulama bulunmuyor. Telefonunuzda bulunan geri sayım sayacını çalışmakta olan uygulamaları belirli bir süre sonra kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Müzik uygulamanızdan müzik açtıktan sonra telefonunuzda bulunan saat uygulamasını açıyorsunuz ya da denetim masasından zamanlayıcı kısmına giriyorsunuz. Sayaç sekmesine girdikten sonra müziğin ne zaman biteceğine karar veriyorsunuz.

Ardından ‘Sayaç Bitince’ seçeneğini seçiyorsunuz. Daha sonra alanın en alt kısmında bulunan ‘Yer Alan Çalmayı Durdur’ seçeneğini seçiyorsunuz. Bu sayede müziğiniz sizin karar verdiğiniz kadar çalacak ve sonrasında kapanacaktır.

Uyku Zamanlayıcı Kullanmanın Size Katkıları Neler?

Öncelikle geri sayım sayacını kullandığınız için cihazınızın bataryasını daha tasarruflu kullanırsınız. Geri sayım sayacı bittiğinde müzik uygulaması kapanacak ve gereksiz yere güç harcanmayacak.

Müzik dinlerken dahi radyasyona maruz kaldığınız için bu radyasyon seviyesi azalacak. Kısa bir özet geçmek gerekirse; uyku zamanlayıcı herhangi bir uygulama bulunmamakta. Müzik uygulamalarının arka planda kalması ise pil gücü açısından ciddi problemler oluşturuyor. Telefonunuzun saat uygulaması uyku zamanlayıcısı görevini üstlenecektir. Bu uygulama sayesinde Apple Music, Spotify, Deezer gibi uygulamaları kapatabilirsiniz. Fakat sadece bu uygulamalarla sınırlı kalmayıp gerekli ayarlamaları yaptığınız sürece her uygulamayı kapatabilirsiniz. Bu da bataryanızın daha fazla tasarruf etmesi demektir. Şarj sorunu yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz.

Sabah uyandığınızda ilk işinizin telefonunuzu şarja takmak olmasından sıkıldıysanız ve bu durumdan kurtulmak istiyorsanız aradığınız şey tam olarak bu yöntem. İster müzik uygulamalarınızı ister arkada çalışan uygulamaların hepsini kapatmanız mümkün. Telefonunuzun şarj seviyesinde ciddi olmayan ufak azalmalar görülecektir. Tek yapmanız gereken saat uygulamanızı kullanmak. Herhangi bir ek uygulamaya ihtiyacınız yok.