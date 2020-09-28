Apple Watch 6 Series’nin Çıkış Tarihi ve Türkiye fiyatı

İlk Apple Watch Seriesi hariç tüm Apple Watch Seriesmodeller, her yıl eylül ayında tanıtımı oldu ve satışa sunuldu. Bu sebeple yeni Apple Watch Series 6’nın da Eylül 2020 döneminde tanıtılması bekleniyor. Apple Watch Seriesi genellikle tanıtımdan sonra on gün içerisinde de satışa sunulmaktadır.

Apple Watch Series 6’nın Fiyatı

Apple Watch Series 6’nın fiyatına gelince, en az Apple Watch Series 5 kadar pahalı olacağı düşünülüyor(399 dolar). Tabii bu en düşük fiyat tahminidir. Ülkemizde ise 3,700 TL üstünde bir fiyatta denk geliyor ve en az böyle bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Apple Watch Series 6’nın modelinde elektrokardiyografi ile tek kanallı ekg çekilebilecek. Düşük ve yüksek kalp uyarısı verebilecek olan cihaz ile kalbinizin durma ihtimalini tespit etmesi ve bu duruma karşı uyarı verebilmesi bekleniyor. Apple Watch Series 6’nın başka bir özelliği de uyku takibi yapabilmesi olacak bunun yanında uyku analizi yapabilecek ve uykunuzun kalitesi analiz edecek. Apple Watch Series 6’nın en güzel özelliklerinden biride kullanıcıların stres seviyesi ölçülebilecek.