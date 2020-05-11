Xiaomi Mi Note 10 engellememe rağmen mesaj ve çağrı geliyor

E-mail adresimize gelen bir soruyu cevaplandırmak istedik.

Xiaomi Mi Note 10 kullanıcısı bir ziyaretçimiz ilk defa Xiaomi kullandığını, MIUI arayüzünü daha tam olarak çözemediği için engellediği numaralardan hala gelen cevapsız aramaları ve gelen mesajları görebildiğini söylemektedir.

Xiaomi Mi Note 10 engellenen numaralardan gelen mesaj ve çağrılar tamamen nasıl engellenir konusunda elimizden geldiği kadar sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Aslında sitemizde Xiaomi Pocophone F1 için daha önce bu anlatımı yaptık. Aynı arayüz kullanıldığı için tekrar tekrar yazmak istemiyoruz.

Yukarıdaki linkte tıkladığınızda Xiaomi engellenen numaralardan gelen mesajları ve çağrıları komple kapatabileceğinize dair resimli güzel bir içerik bulacaksınız. Sizlerden ricamız yukarıdaki konumuza girdikten sonra kısada olsa ufak bir yorum yaparsanız çok memnun oluruz. Sizlerde yorum geldikçe biz daha fazla içerik ve daha detaylı olarak anlatımlar yapmaya çalışıyoruz.