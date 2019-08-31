Engellenen numaralardan gelen arama ve mesaj bildirimleri kapatma

Bu yazımızda sizlere Xiaomi numara engelleme, Xiaomi mesaj engelleme ve engellenen numaralardan gelen bildirimleri nasıl kapabileceğinize dair güzel bir yazı hazırlamak istedik. Resim olarak yapmayı tercih ettik. Bu sayede rahatlıkla işlemleri yapabilirsiniz.

Ayrıca gelen destek sorularında genellikle hep engellediğim numara bana hala mesaj gönderebiliyor, gelen mesajları görebiliyorum ve tamamen görmek istemiyorum diye sorular gelmekteydi. Bu sayede bu tarz sorunları ortadan kaldırmış olacağız.

Xiaomi numara engelleme nasıl yapılır?

Size gelen aramadaki numarayı engellemek istiyorsanız arama ekranını açtıktan sonra gelen aramalarda bulunan numara yada ismin üstüne basılı tuttuğunuzda “engelle” seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Bu yöntem en basit olanıdır. Ekstradan numara ekleyerek bu işlemi yapabilirsiniz fakat tercih edilmediği için ekstradan kafa karıştırmak istemedik.

Engelli numaralardan gelen mesaj ve aramala bildirimlerini tamamen kapatma

Telefondan gerekli ayarları yapmazsanız engellediğiniz numaralardan gelen çağrıları ve mesajlarını bildirim olarak alırsınız. Xiaomi arayüz sistemi bu bildirimleri almak istemiyorsanız diye komple kapatma özelliği eklemiştir.

Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz üzere arama ekranını açıp sol tarafta bulunan sembole basınız. Bu sembol ihtiyacımız olan menüyü açmaktadır.

Ekran görüntüsünde gözüken “Engelli Listesi” kategorisine girmeniz gerekmektedir. Bu kategoriye girdiğinizde aşağıdaki resimde gösterilen menü açılacaktır.

Yukarıdaki gibi “Engelli listesi bildirimleri” butonuna bastığınızda karşınıza ufak bir pencere çıkacaktır. Siz buradan “Asla” bölümünü seçerseniz artık engellenen numaralardan gelen arama ve mesajları artık bildirim olarak almayacaksınız.

Not: Yukarıdaki anlatımı Xiaomi Pocophone F1 modeline göre yaptık. Aşağı yukarı diğer modellerde anlatım adımları aynı olacaktır.