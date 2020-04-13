TikTok uygulaması 1 milyar geçti

Akıllı telefonlara en çok yüklenen uygulamalar arasında kesinlikle TikTok bulunuyor.

Çin merkezli olan bu platform, hem İOS hem Android işletim sistemi platformu Play Store’da yer alıyor. Google Play Store’da 1 milyar’dan fazla indirme oranına ulaştı. Koronavirüs karantinasından sonra sosyal medya uygulamalarına olan oran fazlasıyla artınca TikTok’da rekorlar kırmaya devam ediyor.

2017 yılında Çin’den dışarı ülkelere hizmete girince 3 yıl dolmadan 1 milyar gibi indirme rakamına ulaştı. Android işletim sisteminin uygulama mağazası olan Play Store üzerinde en çok indirilen 2. uygulama olma unvanın sahip oldu. Birinci kim diye tahmin ediyorsanız tabiki WhatSapp’dır.

Bu arada okulların tatil olmasından dolayı birçok öğretmen derslerini Zoom uygulaması üzerinden öğrencilerine anlatmaktadır. Okullar tatil olduktan sonra Zoom uygulamasının indirilmesinde önemli bir artış yaşandı.