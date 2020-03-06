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Samsung kablosuz Wi-Fi direct ile veri aktarma Akıllı telefonlarda bilgi aktarımı konusunda birçok yöntem bulunmaktadır. USB kablo, Airmore tarzı yedekleme uygulamaları gibi birçok seçenek mevcuttur. Tabi kablosuz olarakta bilgilerinizi hızlıca aktarabilirsiniz. Samsung kablosuz veri aktarımı Önceki...

Banka e-ekstre ile gelen maillere dikkat edin Sizlere ufak bir uyarıda bulunmak istiyoruz. İnternette sanal dolandırıcılar her türlü yöntemleri deniyorlar. Son zamanlarda gelen bazı maillerde bir bankanın hesap ekstresine ait bilgiler ekte yer almaktadır diye mail...