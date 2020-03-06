Samsung kablosuz Wi-Fi direct ile veri aktarma

Akıllı telefonlarda bilgi aktarımı konusunda birçok yöntem bulunmaktadır.
USB kablo, Airmore tarzı yedekleme uygulamaları gibi birçok seçenek mevcuttur. Tabi kablosuz olarakta bilgilerinizi hızlıca aktarabilirsiniz.
Samsung kablosuz veri aktarımı
Önceki cihazınızdaki verileri Wi-Fi Direct aracılığıyla kablosuz olarak cihazınıza aktarabilirsiniz.
Önceki cihazda, Smart Switch‘i başlatın.
Uygulamaya sahip değilseniz, Galaxy Store veya Play Store’dan indirin.
Cihazınızda, Ayarlar uygulamasını başlatın ve Hesaplar ve yedekleme → Smart Switch üzerine dokunun.
Cihazları yan yana yerleştirin.
Önceki cihazda, Veri gönder → Kablosuz üzerine dokunun.
Önceki cihazda, aktarılacak ögeyi seçin ve Gönder’e dokunun.
Cihazınızda Al üzerine dokunun.
Önceki cihazınızdan veri aktarmak için ekran talimatlarını izleyin.
Veri aktarımı tamamlandıktan sonra cihazınıza aktarılan verilerin listesini görüntüleyebilirsiniz.
Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki anlatımı Samsung kılavuzunda yazan bilgilere göre yazdık.