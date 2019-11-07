Samsung geri tuşu, menü tuşu (navigasyon) otomatik gizleme

Artık akıllı telefonlarda geri tuşu, ana ekrana ve geri tuşları fiziksel olarak bulunmamaktadır.

Bunun yerine navigasyon tuşları olarak ekranın altından ufak bir menü açılmaktadır. Telefonu ilk olarak aldığınızda navigasyon tuşları sabit açık olarak durmaktadır. Genel olarak kullanıcılar bunu sadece işleri olduğunda ortaya çıkması için gizlemektedir. Sizde geri, menü tuşlarını gizlemek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

Navigasyon çubuğunu gizleyerek dosyaları görüntülemek veya uygulamaları kullanmak için daha geniş bir ekrana sahip olabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını başlatın, Ekran → Navigasyon çubuğu ve ardından Navigasyon türü altında Tam ekran hareketleri üzerine dokunun. Navigasyon çubuğu gizlenir ve işlev tuşlarının yerine hareket ipuçları görüntülenir. İşlev tuşlarını kullanmak için istediğiniz tuşun hareket ipucunu yukarı doğru sürükleyin.

Navigasyon çubuğu ayarlama

Ayarlar uygulamasını başlatın, Ekran → Navigasyon çubuğu üzerine dokunun ve ardından seçeneklerden birini belirtin.

• Navigasyon türü: Cihazı, navigasyon çubuğunu gizleyecek veya gösterecek şekilde ayarlayın. Navigasyon çubuğunu gizlemek için Tam ekran hareketleri üzerine dokunun. Navigasyon çubuğu gizlendiğinde işlev tuşlarını kullanmak için istediğiniz tuşun hareket

ipucunu yukarı doğru sürükleyebilirsiniz.

• Tuş sırası: Navigasyon çubuğundaki tuşların yerleşim düzenini değiştirin.

• Hareket ipuçları: Cihazı işlev tuşlarının bulunduğu ekranın alt kısmında ekran göstergelerini görüntüleyecek şekilde ayarlayın. Bu özellik yalnızca Tam ekran hareketleri seçtiğinizde görünür.