Meizu Google Hizmetleri sorunu

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Meizu Google Play Store açılmıyorsa belki bu yazımızın size faydası olabilir.

Destek sayfamıza gelen bir soruda Meizu MX5 kullanıcısı, durduk yere Google Play Store çalışmamaya başladığını, Play Store’a girmek istediğinde ise 10 saniye boyunca beyaz ekran çıktığını ve daha sonra sonuç alınamadı hatası aldığını yazmıştır.

Bu model için baya bir araştırma yaptık ve Play Store uygulamasının son sürümünde bu hatalar ile karşılaşan olduğunu görüyoruz. Bu sorunun çözümü olarak ise telefonunuzda ayarlar bölümüne giriş yapıp, diğer hesaplar bölümünde Google hesaplara girip senkronizasyonların tıkini kaldırdığınız zaman çözüme ulaşanın olduğunu görüyoruz.

Bu çözüm yüzde 100 diyemiyoruz. Fakat deneyenlerin hemen hemen hepsi bu şekilde sorunlarını hallettiklerini yazmışlardır.

Google hizmetleri sorunu yaşayan Meizu sahiplerinden bu sorun ile karşılaşıp kesin çözüm yöntemlerini bize yorum olarak yazabilirse çok memnun oluruz.