Kök Erişim Nedir?

Köklendirme, telefonunuzdaki tüm ayarlara ve alt ayarlara erişmenizi sağlayan bir işleme verilen bir addır.

Aynı zamanda üretici firma tarafından telefonunuz için yapılan kısıtlamalarında ortadan kaldırılmasını sağlayan bir işlemdir.

Root atılmış bir telefonda, üretici tarafından yüklenmiş ve kaldırılamayan sponsorlu uygulamaları, yedekleme servislerini vb. işlemleri bu şekilde yapmanız olanak sağlayan bir işlemdir.

Neden Android Telefonunuza Root Atma’ya İhtiyacınız Var?

Birçok telefon üreticisi, telefonlarında yer alan sensor ve donanımları da kullanabileceği bazı yan uygulamaları Android sistemin içine gömerek yerleştirir.

Bu sebeple telefonunuzda sizin hiç yüklemediğiniz uygulamalar bulunabilir. Bu istenmeyen uygulamalar eğer kullanmıyorsanız sizin için gereksiz yer kapladığından ve telefonunuzun performansını yavaşlatacağından dolayı bloatware olarak adlandırılır.

Bloatware örnekleri arasında, NFC gibi kablosuz taşıyıcınızla anlaşma yapan şirketlerden veya müzik, yedekleme ve diğer işlevler için taşıyıcı markalı uygulamalar bulunur. Kendi yüklediğiniz uygulamaları cihazdan kaldırabilirken, bu uygulamaları isteseniz de kaldıramayabilirsiniz. Ancak Root atılarak kök dizine erişim sağlanmış olan cihazlarda yapılabilir.

Root Atmanın diğer bir faydası ise, kök erişimine izin verilmiş olan cihazlar için hazırlanmış olan performans arttırıcı birçok uygulamanın bulunmasıdır. Bu uygulamaların birçoğu kök erişimine izin verilmiş cihazlarda daha iyi çalışırlar. Cihazınızda, spam ve reklamları engelleme, Ram ve Cpu performansını arttırıcı işlemler yapan ve virüs koruması yapan uygulamaları Google Play üzerinden bulabilirsiniz.

Diğer bir avantajı ise, cihazın Android işletim sistemini yeniden yüklemenize izin vermesidir, bu şekilde ROM diye tabir edilen ve özelleştirilebilir işletim sistemlerini de kullanmanıza olanak tanımaktadır.

Ancak bu işlem basit bir işlem değildir ve konuda uzaman kişilerce yapılması gerekmektedir. Özelleştirilebilir ROM ile, daha temiz, bir ara yüzün yanı sıra, renk şemaları, ekran düzenleri ve daha fazlasını içeren sayısız kişiselleştirme seçeneğine sahip olabilirsiniz.