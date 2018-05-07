Çift tıklama ile ekranı kilitleme

Akıllı telefonlarda ekrana çift tıklayıp telefonu kilitleme özelliği çok popülerdir. Özellikle LG cihazlarında yıllardır bu özellik kullanılmaktadır. Yeni yeni amiral gemisi modellere bu özellik gelmektedir.

Bu özelliğin olması için yazılımsal destek gerekmektedir. Çift tıklama özelliğini çok kullanmak istiyorsanız sizlere bir önerimiz olacaktır. Google Play Store’da Microsoft Launcher uygulaması bulunmaktadır.

Bu launcher uygulaması ile birçok özelliğe kavuşabilirsiniz. Çift tıklama özelliğinin de olması ayrı bir tat katmaktadır. Microsoft Launcher uygulaması yükledikten sonra ayarlar kısmında çift tıklama özelliğini aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Microsoft Launcher uygulaması 10 milyondan fazla indirilme oranına sahiptir. Uygulamayı denedik ve performans olarak çok fazla yormadı. Huawei Honor 7’de denedik. Normal arayüzünü kullandığımızda 1.09 GB RAM kullanıyor. Microsoft Launcher kurduğumuzda ise 1.19 ile 1.39 oranında RAM kullanımını gördük. Performans olarak bir sıkıntı yok. Fakat bu tür launcher uygulamaların en büyük dezavantajları ise şarj süresidir. Denedikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Bu uygulama hakkında sormak istediğiniz konu varsa bize yorum göndermeniz yeterli olacaktır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)