Android işletim sistemine sahip telefonlar bilgisayara yansıtılabilir. Yapılacak birkaç işlemle bu mümkün hale gelir. Kablolu veya kablosuz şekilde android telefonu Windows bilgisayara yansıtma işlemi yapılır. Ancak kablosuz olarak yansıtmanın bazı güvenlik sorunları olduğundan kablolu şekilde yansıtmak daha güvenli olacaktır.

Bilgisayara Neden Yansıtmak Gerekir?

Telefonu bilgisayara yansıtarak kullanım işleminin nedenleri kişiden kişiye göre değişebilir. Ancak hangi alanlarda yansıtma işleminin yapılması gerektiği konusunda bazı nedenlere değinmek yerinde olacaktır. Örneğin cihazda bulunan fotoğrafların internete veya bilgisayara yüklemeden büyük bir ekranda görülmek isteniyorsa yansıtma işleminin yapılması işi kolaylaştıracaktır. Başka bir örnek olarak, uygulama yazıcıları için sürekli telefon gibi küçük ekrana bakmaktansa bilgisayara yansıtıp oradan işlemlerini yapmaları verilebilir.

Yansıtmak İşlemi İçin Neye İhtiyaç Var?

Android telefonu Windows bilgisayara yansıtma konusunda birkaç araca ihtiyaç vardır. Bu araçlar en güvenli ve en kesintisiz şekilde yansıtma işlemini gerçekleştirmeye yararlar.

Vysor Chrome uygulaması ve Google Chrome

USB kablosu

USB hata ayıklamanın etkin olduğu Android’li bir telefon veya tablet

Vysor, Koushik Dutta adlı android geliştiricinin ürettiği bir uygulamadır. Android’li cihazı bilgisayara yansıtmak için kullanılan en kolay ve güvenli uygulamadır.

USB Hata Ayıklama Modu

Gerekli materyalleri hazır hale getirdikten sonra işlemlere başlanabilir. Öncelikle USB hata ayıklamanın cihazda etkin halde olması gereklidir.

USB hata ayıklama komutu cihazda müdahale etmemize olanak sağlar. Kablolu şekilde gerçekleştirildiği için telefon bazı müdahalelere açık olmalıdır. USB hata ayıklama komutunu açmak birkaç işlemle kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Ayarlar- Telefon

Yapı numarası üzerine 7 kez dokunulur

Ayarlar- Geliştirici Seçenekler

USB Hata Ayıklama Modu etkin hale getirilir.

Seçenekler sırasıyla gerçekleştirildiğinde geriye telefonu bilgisayara yansıtma işlemini yapmak kalır.

Telefon Bilgisayara Nasıl Yansıtılır?

USB hata ayıklama modu etkin hale geldikten sonra geriye sadece telefonu bilgisayara tanımlama işlemi yapmak kalır.

Chrome App Launcer’ı kullanarak Vysor çalıştırılır.

Find Devices aracılığıyla telefon bulunur

Vysor devreye girecek ve Android cihazın ekranı bilgisayara bağlanacaktır.

Sürekli olarak bilgisayara yansıtma işlemi yapılacaksa USB kablonun her bağlandığında telefonu otomatik olarak görme seçeneği de eklenebilir. Böylelikle USB kablo bağlandığı anda bilgisayar yansıtma işlemini gerçekleştirecektir.