Trench Assault oyununda eksikliklerin giderilmesi gerekiyor

Akıllı telefonlarda oyun oynayanların sayısı son yıllarda çok arttı diyebiliriz.Neredeyse artık masaüstü bilgisayarlarda çok fazla oyun oynamıyoruz.

Akıllı telefonlarda oynanan online oyunlar daha fazla cezbetmektedir.Basit bir grafik tasarımı ile oldukça büyük ilgi gören Trench Assault oyunundan bahsetmek istiyoruz.Daha önceki bu yazımızıda oyunun kısa sürede tutacağını ve online eksikliğinin olduğunu hatırlatmıştık.Bu yazıdan sonra online oynama desteği geldi.Mevcut bölümlere yenileri eklenerek daha zevkli hale geldiğini belirtmek isteriz.Fakat bu oyunda bazı gördüğümüz eksiklikler yer almaktadır.

Örnek vermek gerekirse online oynamak istiyorsanız sadece arkadaşlarınız ile oynayabiliyorsunuz.Yani siz online bölümünden server açıyorsunuz ve bu server’ın IP adresini arkadaşınıza veriyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz.Bunun yerine farklı kişilerle oynamak için bir güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Eğer oyunu online yerine kendiniz oynamak istiyorsanız 72 adet bölüm bulunmaktadır.Kafanıza göre istediğiniz bölümden başlayamıyorsunuz.Mecburen adım adım bölümleri geçmeniz gerekmektedir.Fakat bölümleri ilerledikçe çok fazla bir zorlanma hissetmiyorsunuz.Hatta oyunun son bölümlerine yaklaştığınızda sanki oyunda ilk bölümlerdeymişsiniz gibi hissediyorsunuz.Bölümler arası zorluk derecesi iyi ayarlanması gerekmektedir.

Son olarak bizim gördüğümüz eksiklikte yeni karakterler yada bazı silahların eklenmesi gerekiyor.

Trench Assault oyununda bu güncellemeler yapılırsa daha fazla popülero olacak.Hali hazırda oldukça fazla oyuncu kitlesi bulunuyor.Artırmak ise çok zor olmayacaktır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)