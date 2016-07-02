Pokemon GO oynayanlar kulübü sayfamıza hoş geldiniz?
Pokemon çizgi dizisi hala hafızalarımızda yer alan bir dizidir.Yıllarca keyif alarak izlediğimiz bir çizgi dizi olmuştu.Fakat gelişen teknoloji sonrasında günümüze Pokemon çizgi dizisi gelmemişti.Lakin şimdi Pokemon GO oyunu geliyor.Henüz Pokemon GO oyunu çalışmaları son hızla devam ederken sabırsızlıkla bekleyen binlerce takipçisi bulunmaktadır.Pokemon GO beta sürümü 30 haziran 2016 günü tamamlandığı duyuruldu.Full sürümün yayınlanmasın çok az bir zaman kaldığı beta sürüm ile belli oldu.
Pokemon GO Türkiye oyunu Temmuz ayı içerisinde gelmesi bekleniyor.Teknoscrool.com olarak Pokemon GO sorunları başlıklı sayfamızı açarak Pokemon GO oyunun yayınlandıktan sonra yaşanan sorunlar hakkında bir tartışma ve çözüm platformu oluşturmak istedik.
Pokemon GO oyunun yaşanan tüm sorunları bize yorum olarak yazabilecek ve çözümlerini beraber bulabileceğiz.
furkan emre
6 Temmuz 2016 at 19:40
Asus fonepad 7 kullaniyorum.. android surumu 5.0 lollilop .. oyunu yukledim acilis ekranindan sonra gri bi ekran cikiyor oyun acilmiyor..
samsung tab 4 cihazim da android surumu 4.2 aciliyor karakter duzenlemesi yapiliyor sonra durduruldu hatasi veriyor.. ne yapabilirim ???
Halil
7 Temmuz 2016 at 15:08
Oyunda pokemon yakalarken kamera acip gercek dunya endeksli girme var fakat ben actigimda kameranizi bagdastiramadik gibi bisey soyleyip normal duzleme gecio sebebi nedir acaba
Mehmet
8 Temmuz 2016 at 19:29
Oyunu yükledim oynamaya başladım evimde bi pokemon yakaladım sonra ekran dondu tekrar girdiğimde “our servers are experiencing issues”dedi ne yapabilirim
Pokego
10 Temmuz 2016 at 02:30
Oyunu açıyorum giriş ekranında kalıyor ne bişi yüklüyor ne de açılıyor telefon S4 ama render aldığım için note 5 oldu ne yapabilirim
Emirhan
10 Temmuz 2016 at 17:49
Abi adam olduğu yerde yuruyor
şeyda
11 Temmuz 2016 at 02:49
iphone 5s kullaniyorum karakterim yurumuyor.ne yapmaliyim
şeyda
11 Temmuz 2016 at 02:50
yanlis mail vermisim iphone 5s kullaniyorum karakterim yurumuyor ne yapmaliyim
Çağrı
11 Temmuz 2016 at 22:35
Merhaba değerli teknoscrool yöneticileri be üyeleri Ben İphone 5s kullanıyorum . Oyun iphone’a gelmediği için ben Yenizelanda sunucusundan indirdim. Oynamamda yürümemde veya Pokemonlarda bi sıkıntı yok yanlız oyun bazen “our servers are experiencing issues” hatası veriyor. Bu sunucuların veya internetimin hızıyla yada çekip çekmemesiyle alakalı gerçekleştiğini saptadım. İlk önemli sorunum oyunun her yarım saat ve 1 saat arası kendini yenileyip baştan email girme sayfasıyla başlatıyor. Tamam giriyorum sıkıntı yok ama her seferinde girmek biraz uğraştırıyor. Ve en önemli sorunum yine yarım saat veya 15 dakka içinde pokemon bulunca yakaladığımda pokemon topun içine girdiği anda poketop öylece duruyo sayfa değişmiyor ama arkaplandaki yapraklar filan hareket ediyor. Düzelmiyor öyle kalıyor . Çözümünü bulduktan sonra bana ulaşırsanız çok sevinirim. Saygılarımla.
Muhammet
12 Temmuz 2016 at 01:31
Oyunu Indirdin Kurucam Derleyici Hatasi ” Paket Cozumlenemedi ” hatasi veriyor S3 Telefincmarkasi
Ensar
12 Temmuz 2016 at 11:13
samsung galaxy s4 te pokemon company yazan beyaz ekranda kalıyor ne yapmam gerek
R.T.
12 Temmuz 2016 at 11:32
Cihazım Samsung Galaxy Tab 4 ve sürümü 4.7 ama karakter düzenlemesi yaptıktan sonra durduruldu diyor. Ne yapabilirim ?
sahib
12 Temmuz 2016 at 13:23
Merheba oyunu indirdim açiyom kayt olanda durduruldu diyor ve gps bulamiyo allahini seven yardim etsin
Burak ali
12 Temmuz 2016 at 17:14
Oyuna girdim karakterimi olusturutorum onboard_avatar_alerdy_set die hata alıyorum sonrada oyun crash veriyor yardım edin
alper
12 Temmuz 2016 at 17:54
karakter yürümüyor pokemon seçilmiyo.
Cagan
12 Temmuz 2016 at 19:37
Indirdikten sonra acarken paket cozumlenemedi hatasi alıyorum bi çare
YILMAZ ATEŞ
12 Temmuz 2016 at 19:46
Paket ayrıştırma hatası diyor
Bilal Sami Yıldırım
12 Temmuz 2016 at 20:12
Karakteri Yapıyorum Kaydet e Bassıyorum sonra Oyun Durduruldu Hatası veriyo
Bilal Sami Yıldırım
12 Temmuz 2016 at 20:13
Karakteri Yapıyorum Kaydet e Bassıyorum sonra Oyun Durduruldu Hatası veriyo Lütfen Acil Yardım
Yağız Öksüz
12 Temmuz 2016 at 21:58
Oyun açılıyor sonra karakter yapma yerine geliyorum.karakteri yaptıktan sonra onboard__avatar_all_set yazıp durduruluyor.ne yapmam lazım? acil cevap verin lütfen!!! 🙁
Yunus
13 Temmuz 2016 at 04:36
onboard_avatar_alreadyset diyo sonra ok diyorum oyunu durduruyor
sahib
13 Temmuz 2016 at 11:43
Paket ayriştirma hatasi verenler play google den hola vpn indirsin sora google playa vursun yaninda ulke var ona vurup amrekia(unutet king dom veya yeni zellandya koysun be play storede hesabi degisdirsin pokemon arasin
Isimsiz
13 Temmuz 2016 at 15:53
Samsung galaxy tab4 pokemon go durduruldu hatasi veriyor konum acik internetli mi bilmiyorum yinede internet var ve 1gb a yakin bosluk var niye durduruluyor ve surum 4.4.2
Semih
13 Temmuz 2016 at 19:01
Samsung galaxy S4 için çözüm bulmuş olabilirim çünkü bende de çalışmıyordu çok şey demedim sonunda şu adımları izledim ve şuan hiç sorunsuz açıp kapatıyor ve oynuyorum oyunu.
görev yöneticisine gir (görev yöneticisini açmak için ekrandaki menu tuşuna basılı tutun ve sol alttaki grafik simgesine tıklayın) ordan yüklenen sekmesi altında pokemon go yu bul ve üstüne tıkla açılan ekranda durdurmaya zorla seçeneğine bas çıkan uyarıya tamam de görev yöneticisini kapat ve oyunu aç çalışacaktır bende de aynı sorun vardı aynısını yaptım çalıştı ve sorunsuz girip çıkıyorum şuan. umarım işine yarar
Furkan
13 Temmuz 2016 at 19:17
Arkadaslar benim sorum pokemon uygulamasini actigimda yanimda 3 tane pokemon duruyor karakter duzlem bi alanda ve yurumuyor. Diger sitelerde okudugum kadariyla nick isteyecek diyor ama bende nick ekrani gozukmedi yanitlarsaniz sevinirim.
Yasemin
14 Temmuz 2016 at 11:44
T50 kullaniyorum karakter yurumuyo
Olgun
14 Temmuz 2016 at 17:37
Abi lutfen cevap verin cihazım samsung galaxy tab 4 on board avatar set dedikten yani kıyafet degistirdikten sonra durduruluyor lutfen yardım edin
Olgun
14 Temmuz 2016 at 17:37
Tab 4 sorunu
Esra
14 Temmuz 2016 at 21:19
Girdim oyuna 3 tane pokemon var ama harita gpzukmuyor yuruyorum oldugu yerde duruyor ayrica normalde nick name istiyor bende istemedi yardim
Nizammm
20 Temmuz 2016 at 13:07
Tab 4 kullanıyorum ama karakter sectikten sonra pokemon go durduruldu diyk bnde sinir oluyorm cunku cook feci oynamak istiyorum bh oyunu
Pingback: Pokemon GO ”You already own this item” hatası ve çözümü
Muhammed
24 Temmuz 2016 at 19:12
I phone 6 kullanıyorm karakter olustrdm. Fakat yürütemiyorm. Ne yapmalıym
Isim vermez
6 Ağustos 2016 at 19:51
BEN TAB 4 KULLANIYORUM AMA DURDURUYOR YA
Betül
8 Ağustos 2016 at 21:48
Karakterim giris ekraninda kaliyor hicbisey yuklemiyor saf saf yuruyo kendi kendine bi sure sonre server error diyor ne yapmaliyim
saliha
8 Eylül 2017 at 13:15
note 5 kullanıyorum, apk olarak indirdim, uygulama normal açılıyor sonra yakalamak için bir pokemonun üstüne gitmeye çalışınca uygulama yanıt vermiyor hatası verip kendi kendine kapanıyor.