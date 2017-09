Pokemon GO oynayanlar kulübü sayfamıza hoş geldiniz?

Pokemon çizgi dizisi hala hafızalarımızda yer alan bir dizidir.Yıllarca keyif alarak izlediğimiz bir çizgi dizi olmuştu.Fakat gelişen teknoloji sonrasında günümüze Pokemon çizgi dizisi gelmemişti.Lakin şimdi Pokemon GO oyunu geliyor.Henüz Pokemon GO oyunu çalışmaları son hızla devam ederken sabırsızlıkla bekleyen binlerce takipçisi bulunmaktadır.Pokemon GO beta sürümü 30 haziran 2016 günü tamamlandığı duyuruldu.Full sürümün yayınlanmasın çok az bir zaman kaldığı beta sürüm ile belli oldu.

Pokemon GO Türkiye oyunu Temmuz ayı içerisinde gelmesi bekleniyor.Teknoscrool.com olarak Pokemon GO sorunları başlıklı sayfamızı açarak Pokemon GO oyunun yayınlandıktan sonra yaşanan sorunlar hakkında bir tartışma ve çözüm platformu oluşturmak istedik.

Pokemon GO oyunun yaşanan tüm sorunları bize yorum olarak yazabilecek ve çözümlerini beraber bulabileceğiz.

POKEMON GO GRİ EKRAN HATASI ÇÖZÜMÜ

