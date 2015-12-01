Geçici sinovit kaç gün sürer sorusuna yanıt tam 21 gün sürdü

Geçici sinovit kaç gün sürüyor?

Bir ziyaretçimiz bu yazımızdaki uzun süren sinovit yazısını okuduktan sonra başından geçen sürece kendi diliyle anlatmak istemiştir.Bu yazı ile bir çok kişi bu strestli hastalıktan kurtulmak için moral bulacaktır.

İşte o süreç;

Kızım Irmak grip olmustu, grip olusunun 3. Günü sabahi uyandiğinda ayağinin aksadiğini söyledi annanemiz, sonra dikkat ettik gayet iyiydi sürekli takip ettik fakat tekrar aksamadi.

Ertesi sabah uyandiğinda bu kez hafif aksadığını bizde farkettik ama gün içinde yine düzeldi anlam veremedik. Ertesi sabah tekrar aksayinca hemen ortopedi doktoruna gittik. Gribe bağli eklemlerde hassasiyet oldugunu söyledi ve röntgende bir problem görünmüyordu. Zaten düşme ve çarpma da olmamıştı.Doktor geçici sinovit olduğunu ve ağrı kesici ateş düşürücü kullanmamızı söyledi.Kızımın ağrısı ve şişliği olmamasina rağmen. İçim rahat değildi, bu yüzden çocuk doktoruna götürdük.Doktor kan ve idrar tahlili istedi.

Tahlillerde ramotolojik bir şey görünmüyor demesine rağmen çocuk ramotoloji doktoruna gitmeye karar verdik.Çünkü net birsey söylemeyip varsayimlarla fikrini beyan etti. Ramotoloji doktoru reaktif artirit dedi netten yaptigim arastirmalarda kizimda reaktif artirit bulgusu yoktu.Ama doktor kafamızı karıştırdı.Üstelik bu kafa karıştıran kişi bir profesör (!) Geçici sinovit diye ümit ederken reaktif artirit nerden çıkmıştı.Bu sırada 3 farklı çocuk doktoru daha gördü ve kesin bir tanı koyan kendinden emin olan bir doktor yoktu.Zaten bu tarz aksamalarda zamanla gözleyip teşhis koymak en doğrusuymuş.Ama bende o sabir ve güç yoktu kötü şeyler olmasindan korkuyorduk.

Git gide artıyordu aksamasi ve özellikle sabahları çok daha kötü aksıyordu. Doktorları da tedirgin eden 10 günü geçmesine rağmen aksamanın devam etmesiydi. Çünkü geçici sinovit 10 sürermiş maksimum. En son hacettepede bir çocuk ramotoloji hocasinin muayanehanesine gittik. Tahlillerimizi inceleyip detaylı soruların ardından cm cm miniğimin bacaklarını ölçüp kalbine kadar dinledikten sonra bekledigimiz cevabi soyledi ve geçici sinovit dedi.

10 güne kadar daha geçmezse ortopediye tekrar gidin perthes olabilir ama geçerse 10 güne kadar, unutun gitsin dedi.O an nefes aldık doktor bize gercekten güven verdi.Günde 3 kez ağrı kesici ateş düşürücü kullandik ve çok yorulmamasina gayret gosterdik.Gribal hastaliğıda gittikçe düzeliyordu. 21. gününde yani doktorunun söylediği günden 5 gün sonra kizim normal yürümeye başladi ve ortopediye gerek görmediğini söyledi. Doktorumuz geçici sinovit korkulacak bir hastalık değil dedi fakat bu kadar uzayınca ömrümüzden ömür gitti. Dilerim tekrar bu sıkıntıyı yaşamayız ve her zaman işini iyi bilen kendine güvenen doktorlarla karşılaşırız 🙂

Geçmiş olsun….

Not: Bu rahatsızlık hakkında sormak istediğiniz soruları yorum olarak iletiniz.Yazımızı yazan ve bu zorlu süreci atlanan ziyaretçimiz size elinden geldiği desteği sunacaktır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)