Uygulamaları parmak izi ile korumak (Android)

Android’li telefonlarda mesajlar,galeri,müzik v.s. aklınıza gelebilecek her türlü uygulamayı parmak izi ile korumak istiyorsanız bu yazımız tam size göredir.

Bildiğiniz üzere artık akıllı telefonlarda parmak izi güvenliği tercih edilmektedir.Sadece sizin parmak izi ile telefonuzun tuş kilidi açılmaktadır.Onun haricinde başka türlü açma şansı bulunmamaktadır.Bir ziyaretçimiz parmak izi uygulamaları kontrol etme olup olmadığını sormuştur.Araştırma yaptığımızda parmak izi ile uygulamaları güvenlik altına almak istiyorsanız 3.parti uygulamaları kullanmanızın gerektiğini gördük.Teknoscrool olarak sizlere Uygulamaları Parmak İziyle Kilitlemek için tercih edilen popüler uygulamaları eklemek istedik.

App Lock Fingerprint Password

App Lock uygulaması 40 milyondan fazla indirilme oranına sahip bir başarılı kilit uygulamasıdır.App Lock uygulaması PIN,desen kilidi ve uygulamaları parmak izi ile korumanıza yaramaktadır.Bu uygulama kullanabilmek için telefonuzun işletim sistemi en az Android 6.0 marshmallow sürümü olması gerekmektedir.Ayrıca birçok kişi bu uygulamayı yüklediğinde telefonun parmak izi okuyucu özelliği bulunmadan işe yaradığını söyleyenler bulunmaktadır.Bu olay kesinlikle mantık dışıdır.Parmak izi okuyucusu olmayan telefonda parmak izi özelliği eklenmez.

FİNGERSECURİTY

FingerSecurity uygulaması Android’li telefon sahiplerinin uygulamalarını parmak izi güvenliği ile koruya bir uygulamadır.İstediğiniz uygulamayı kilitleyebilir,isterseniz PIN,desen kilidi ve parmak izi ekleyebilirsiniz.Bu uygulamayı denemedik fakat yorumları okuduğumuzda ise çok fazla memnuniyetin olmadığını görmekteyiz.Deneyenlerden ricamız eksileri ve artılarını bize yorum olarak yazabilirlerse çok memnun oluruz.

AppLcok Fingerprint unlock

Bu uygulama yine android’in marshmallow sürümü yüklü olan telefonlarda kullanılmaktadır.Yorumları okuduğumuzda genellikle başarılı yorumların olduğunu görmekteyiz.Bu uygulama ayrıca beş kez yanlış şifre deneyenlerin fotoğraflarını ön kamera sayesinde sessizce çekmektedir.Bu uygulamayı deneyenlerden yorumlar bekliyoruz.

Son olarak aralarında tercih yapmak istiyorsanız en son sizlere tanıtmış olduğumuz uygulamayı denemenizi öneriyoruz.

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