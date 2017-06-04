Search.Myway nasıl kaldırılır?

Search.Myway, tarayıcılara bulaşan bir reklam virüsü olarak biliniyor ve sizin bilgisayarınız üzerinden reklam gösterimi yaparak para kazanıyor.

Temelde zararsız gözükse de, oldukça zararlı olan ve internet deneyiminizi yavaşlatan Search.Myway nasıl silinir?

Search.Myway nasıl silinir?

Her ne kadar Search.Myway bir malware ya da trojan olmasa da, temelde aynı mantıkla çalışıyor ve karşınıza devamlı reklamlar çıkarıyor. Internet Explorer, Google Chrome ya da Mozilla Firefox gibi tarayıcılara yerleşen, arama motorunuzu değiştiren ve istenmeyen reklamlarla sizi uğraştıran yazılım bilgisayarınızı da yavaşlatıyor.

Search.Myway’i öncelikle elle kaldırmayı deneyebilirsiniz. Bunun için başlangıç menüsünden Denetim Masası’nı açın, buradan Porgramlar ve Özellikleri yolunu izleyerek Search.Myway ismini bulun. Program farklı isimlerle de sisteme yerleşmiş olabilir, dolayısıyla yüklenme tarihine göz atarak hangisi olduğunu bulabilirsiniz. Burada istenmeyen, ne olduğunu bilmediğiniz programları silmeyi deneyin.

Search.Myway bilgisayarınıza şu isimlerle yerleşmiş olabilir;

* Browser defender

* HD-Plus 1.8

* Vplay

* Browser Protect

* Delta Search, Babylon

* LessTabs

* WebCake 3.0

* Yealt

* LyricsContainer

* VideoSaver

* AddLyrics

* Privacy Safe Guard

* Unfriend Checker

* Price Peep Today

* Coupon Amazine

* TidyNetwork.com

* Download Terms 1.0

* Yontoo

Bu isimlerle gördüğünüz her programı rahatlıkla kaldırabilirsiniz.

Search.Myway tarayıcıdan nasıl kaldırılır?

Öncelikle eğer Google Chrome kullanıyorsanız, tarayıcınızın Ayarlar sekmesinden Uzantılar’a girin ve burada Search.Myway uzantısını bularak silin. Aynı işlemi Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Opera gibi tarayıcılarda da uygulayın.

Yazılımı bilgisayarınızın kayıt defterinden de kaldırmanız gerekebilir. Bunun için başlangıçtan Çalıştır’ı başlatın ve regedit.exe yazarak kayıt defterini açın, burada Search.Myway ile ilişkili olan her şeyi kaldırın. Bunun için kayıt defterinde arama kısmına Search.Myway yazabilirsiniz. Ayrıca Key/Value/Value-Data sekmesi altına da bakmayı unutmayın.

Son olarak, bunlarla da virüsten kurtulamadıysanız veya Search.Myway’i registryden tamamen kaldırmak istiyorsanız kullanabileceğiniz çeşitli anti virüs uygulamaları var. Adwcleaner, Hitman Pro ve Malwarebytes şu anda piyasada bulunan en iyi reklam temizleyici yazılımlar arasında. Tamamen ücretsiz olan bu programları indirerek bilgisayarınızı tamamen taratmanızı, zararlı dosyaları karantina altına almanızı tavsiye ederiz.

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