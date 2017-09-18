Galaxy S8 Plus ve Galaxy S8 dondu! Yeniden başlatma nasıl

Galaxy S8 Plus ve Galaxy S8 modelini nasıl yeniden başlatabilirim konusunda bilgi arıyosanız bu yazımız tam size göre diyebiliriz.Samsung Galaxy S8 Plus ve Galaxy S8 modellerinde malesef batarya değiştirelememektedir.

Eğer aldığınız Galaxy S8 Plus yada Galaxy S8 donduğunda telefonu nasıl yeniden başlatabilirim diye araştırma yapıyorsanız bu yazımız tam size göre diyebiliriz.

Akıllı telefonlarda donma işlemi olduğunda genellikle hemen kapatma düğmesine basarak yeniden başlatmayı tercih ederiz.Eğer bu işe yaramazsa bataryayı çıkartıp takarız.Ama bataryası çıkmayan modellerde ise yapılması gereken farklı işlemler bulunmaktadır.

Cihaz donmuşsa ve yanıt vermiyorsa, yeniden başlatmak için Güç tuşuna ve Ses azaltma tuşuna 7 saniyeden fazla aynı anda basılı tutun.

Yukarıdaki işlemi yaptıktan sonra telefon yeniden başlayacaktır.

Eğer donmalar devam ediyorsa aşağıdaki adımları uygulayınız.

Cihazı yeniden başlattıktan sonra cihazınızda halen donmalar devam ediyorsa;

*Bellek için alan açınız.

*Cihazınıza yönelik yazılım güncellemeleri olup olmadığını kontrol ediniz.

*Cihazınızı “Güvenli mod”da kontrol ediniz. (Güvenli mod için cihazı bir kez kapatıp, açarken ses kısma tuşuna basılı tutmanız gerekir.)

Tüm bunlara rağmen devam eden bir durumda tüm bilgilerinizi yedekleyerek cihazı fabrika ayarlarına döndürmenizi öneririz.

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