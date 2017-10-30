Galaxy Note 8 klavye’ye yabancı dil ekleme ve seçme

Samsung Galaxy note 8 mesaj yazarken yabancı dil ekleme konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızı okuyabilirsiniz.

Samsung’un amiral gemisi modeli Galaxy Note 8 kullanıcıları hergeçen gün artmaya devam ediyor.Fiyatı ile alınırken 10 kere düşündüren Note 8 için yavaş yavaş sorularda gelmeye başlıyor.

Samsung Galaxy Note 8 sahibi bir kullanıcımız telefona mesaj yazarken başka dillerin nasıl ekleyebileceği konusunda destek istemiştir.Bizde Galaxy Note 8 sahibi olmadığımız için Note 8 kullanım kılavuzunda yazan bilgiyi iletmek istedik.Zaten bu adımlar genellikle hemen hemen bütün telefonlarda geçerlidir.Hali hazırda yüklü olan yabancı diller hemen eklenecektir.

Eğer daha önceden indirilmemiş bir dil seçerseniz telefon internete otomatik bağlı ise hemen yüklemeyi gerçekleştirecek ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

İlk olarak üzerine dokunun → Diller ve türler → GİRİŞ DİLLERİNİ YÖNET üzerine dokunun ve ardından kullanacağınız dilleri seçin. İki veya daha fazla dil seçtiğinizde, boşluk tuşunu sola veya sağa kaydırarak giriş dillerini değiştirebilirsiniz.

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