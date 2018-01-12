iPhone Sonsuzluk işareti yapma

iPhone’larda sonsuzluk işaretini nasıl yapabilirim konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımız tam size göredir

Sonsuz, eski Yunanca “Lemniscate” sözcüğünden gelmektedir. Genellikle matematik ve fizikte kullanılan sonsuzluk işareti, sonu olmayan şeyleri ve sayıları anlatmaya yarayan soyut bir kavramdır. “8” sayısının ters dönmüş şekline benzer. Son zamanlarda birçok kişinin aşkını, özlemini, sevgisini ifade etmekte kullandığı sonsuzluk işareti telefonların klavyesinde şimdilik herhangi bir yer edinememiştir fakat sonsuzluk işaretini dolaylı yollardan da olsa elde etmek mümkündür.

İPhone’da Sonsuzluk İşareti Nasıl Yapılır?

Sonsuzluk işareti gerek Android gerekse IOS işletim sistemlerinde klavye üzerinde bulunmaz ve herhangi bir tuşla yapılamaz. Ama bu sonsuzluk işaretinin hiçbir şekilde yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Birkaç basit yöntem ile sonsuzluk işaretini elde etmek mümkün. Bunlardan en basiti ve bilindik olanı kopyalayıp yapıştırmak, bir diğeri ise sonsuzluk işaretini sürekli kullananların ve klavyesinde sürekli bulunmasını isteyenlerin kullanacağı bir yöntem.

Kopyala yapıştır yöntemi

En basit yöntemlerden birisi, kopyala yapıştır yöntemidir. Sonsuzluk işaretini siz başka bir şey kopyalayana dek kullanabileceğiniz bu yöntem için öncelikle Google arama motoruna girip “sonsuzluk işareti yapma” yazmalısınız. Çıkan metinlerden herhangi birisine girdikten sonra sonsuzluk işaretini aynı metin kopyalar gibi üzerine basılı tutup kopyalayın. Daha sonra yazmak istediğiniz yere yapıştırarak sonsuzluk işaretini bu şekilde elde edebilirsiniz.

Sonsuzluk işareti klavye’ye nasıl kaydedilir?

Eğer sonsuzluk işaretini sürekli kullanacaksanız bunun için başka bir yöntem uygulamanız gerekli. Yukarıda anlatıldığı gibi öncelikle sonsuzluk işaretini kopyalayın. Daha sonra “Ayarlar” menüsüne oradan “Genel” menüsüne ve “Klavye” menüsüne girin. IOS sürümünüze göre “Metin Değişimi” veya “Kestirme”yi açın. “+” simgesine dokunun ve ifade kısmına sonsuzluk işaretini yapıştırın. Kestirme kısmına kısayol olarak kullanabileceğiniz herhangi bir şey yazın. Mesela “-sonsuz-“. Artık her “-sonsuz-” yazdığınızda sonsuzluk işaretini ( ∞ ) elde edebilirsiniz.

Bilgisayarda sonsuzluk işareti yapmak

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