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Galaxy Note 5 güncelleme sonrası sorun varmı?

tarafından 24 Ekim 2015 Tarihinde eklendi

Samsung galaxy sonrası nasıl?

galaxy note 5

Samsung Ağustos ayında piyasaya çıkardığı galaxy note 5 telefonu için önemli bir güncelleme yayınladı.Galaxy note 5 Android marshmallow güncellemesi alacağı kesinleşti.Almadan önce samsung önemli bir güncelleme yayınlayarak kullanıcılarına süpriz yaptı diyebiliriz.

232 MB boyutunda olan bu güncellemeyi kesinlikle yapmanızı öneriyoruz.Zira pil kullanımından tutun performans iyileştirmesine kadar bir çok güzel madde içeriyor. Tabi bu güncelleme sonrasında yaşanan sorunlar varmı yok mu henüz bilinmiyor.Teknoscrool.com olarak galaxy note 5 son güncellemeyi yükleyip yaşadığı sorun var mı yok mu diye bize yorum yazarsa bir sonraki kullanıcılarda bundan faydalanacaktır.

232 MB dosya boyutu bulunan güncelleme cihaza öncemli yenilikler içeriyor. Bunlar ise şu şekilde;

-Arama uygulamasının dengesi iyileştirildi.
-Pil kullanımı optimizasyonu
-Cihaz güvenliği iyileştirildi.
-Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve böcek onarımları.
-Yeni ve/veya geliştirilmiş özellikler.
-Performans iyileştirmeleri.

Yazılım güncellemesi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayarak detaylı anlatımımızı okuyabilirsiniz.

Yorumlarınızı bekliyoruz.

Galaxy note 5 yazılım güncelleme nasıl yapılır

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2 Yorum

  1. melih

    25 Ekim 2015 at 05:00

    Guncellemeyi aksam yaptim saat orda 5 yazarken obur tarafta 6 yaziyor

  2. Özge Nur Aydoğdu

    4 Nisan 2017 at 13:10

    Sarjim cok cabuk bitiyor telefonu elime almadan kendiligind3n gidiyor bunun disinda 100 den bi anda 70 e dusebiliyor ve cok donma olayıyla karsilastim guncelleme bu sebeplerle hosuma gitmedi

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