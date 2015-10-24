Galaxy Note 5 güncelleme sonrası sorun varmı?

Samsung galaxy note 5 güncelleme sonrası nasıl?

Samsung Ağustos ayında piyasaya çıkardığı galaxy note 5 telefonu için önemli bir güncelleme yayınladı.Galaxy note 5 Android marshmallow güncellemesi alacağı kesinleşti.Almadan önce samsung önemli bir güncelleme yayınlayarak kullanıcılarına süpriz yaptı diyebiliriz.

232 MB boyutunda olan bu güncellemeyi kesinlikle yapmanızı öneriyoruz.Zira pil kullanımından tutun performans iyileştirmesine kadar bir çok güzel madde içeriyor. Tabi bu güncelleme sonrasında yaşanan sorunlar varmı yok mu henüz bilinmiyor.Teknoscrool.com olarak galaxy note 5 son güncellemeyi yükleyip yaşadığı sorun var mı yok mu diye bize yorum yazarsa bir sonraki kullanıcılarda bundan faydalanacaktır.

232 MB dosya boyutu bulunan güncelleme cihaza öncemli yenilikler içeriyor. Bunlar ise şu şekilde;

-Arama uygulamasının dengesi iyileştirildi.

-Pil kullanımı optimizasyonu

-Cihaz güvenliği iyileştirildi.

-Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve böcek onarımları.

-Yeni ve/veya geliştirilmiş özellikler.

-Performans iyileştirmeleri.

Yazılım güncellemesi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayarak detaylı anlatımımızı okuyabilirsiniz.

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