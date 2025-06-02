Xbox Game Pass Quantum Break dosya konumu nasıl bulunur?

Quantum Break’in Xbox Game Pass (PC) sürümünde dosya konumunu bulmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Ancak, Xbox Game Pass oyunları genellikle WindowsApps klasöründe şifreli ve korumalı bir şekilde saklandığından, erişim biraz karmaşık olabilir.

Quantum Break Dosya Konumu (Xbox Game Pass / Microsoft Store)

Quantum Break’in Xbox Game Pass sürümünün dosyaları genellikle şu klasörde bulunur:

C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.QuantumBreak_2.5.0.0_x64__8wekyb3d8bbwe

Ancak, bu klasöre erişmek için bazı ek adımlar gereklidir:

Gizli Dosyaları Göster:

Dosya Gezgini’ni açın (Win + E).

Üst menüden Görünüm sekmesine tıklayın ve Gizli öğeler kutusunu işaretleyin. Bu, WindowsApps gibi gizli klasörleri görünür hale getirir.

WindowsApps Klasörüne Erişim:

C:\Program Files\WindowsApps klasörüne gidin.

Bu klasör varsayılan olarak korumalıdır ve erişim izni gerektirir. Erişim için:

Klasöre sağ tıklayın, Özellikler > Güvenlik > Gelişmiş’e gidin.

Sahipliği kendi kullanıcı hesabınıza alın (genellikle “Değiştir” seçeneğiyle).

Kullanıcı hesabınıza tam denetim izni verin.

Quantum Break Klasörünü Bulma:

WindowsApps klasöründe Microsoft.QuantumBreak_2.5.0.0_x64__8wekyb3d8bbwe adlı klasörü arayın.

Bu klasör, oyunun ana dosyalarını içerir. Ancak, dosyalar şifreli olduğu için doğrudan düzenleme veya kopyalama yapmak genellikle mümkün değildir.

Kayıt Dosyaları (Save Game) Konumu:

Quantum Break’in kayıt dosyaları ayrı bir yerde saklanır:

C:\Users[KullanıcıAdınız]\AppData\Local\Packages\Microsoft.QuantumBreak_8wekyb3d8bbwe\LocalState\LSAO

Bu klasörde oyun ilerlemenizle ilgili dosyaları bulabilirsiniz