Valorant hesabı HVCI enabled hatası çözümü

“Valorant HVCI enabled” hatası, genellikle Valorant’ın güvenlik özellikleri ile bilgisayarınızdaki HVCI (Hypervisor-protected Code Integrity) ayarları arasındaki bir uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır. Bu hatayı düzeltmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. HVCI’yi Devre Dışı Bırakın

HVCI’yi devre dışı bırakmak için şu adımları izleyin:

Windows Güvenliği’ni Açın: Başlat menüsüne gidin ve “Windows Güvenliği” yazın ve açın. Cihaz Güvenliği’ni Seçin: Sol panelde “Cihaz Güvenliği” seçeneğine tıklayın. Birim Güvenliği Ayarları: “HVCI” veya “Sanallaştırma Güvenliği” bölümünü bulun. Bu kısımda HVCI ayarlarını devre dışı bırakma seçeneği olacaktır. HVCI’yi Devre Dışı Bırakın: HVCI’yi kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

2. Sürücülerinizi Güncelleyin

HVCI hatası, bazı eski sürücüler nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, aşağıdaki sürücüleri güncelleyin:

Grafik Sürücüleri: NVIDIA veya AMD ekran kartı sürücülerinizi güncelleyin.

NVIDIA veya AMD ekran kartı sürücülerinizi güncelleyin. Anakart Sürücüleri: Anakartınızın üreticisinin web sitesinden en son sürücüleri indirin.

Anakartınızın üreticisinin web sitesinden en son sürücüleri indirin. Windows Güncellemeleri: Windows işletim sisteminizi güncel tutun.

3. Valorant’ı Yönetici Olarak Çalıştırın

Valorant’ı yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Valorant simgesine sağ tıklayın ve “Yönetici olarak çalıştır” seçeneğine tıklayın.

4. Valorant ve Riot Vanguard’ı Yeniden Yükleyin

Eğer yukarıdaki adımlar işe yaramazsa, Valorant’ı ve Riot Vanguard anti-cheat yazılımını kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyin.

5. HVCI’yi Açık Tutun (İsteğe Bağlı)

Eğer bilgisayarınızda HVCI’yi açık tutmak istiyorsanız, bazı kullanıcılar, HVCI’yi açık tutarak, bilgisayarlarının BIOS ayarlarından “Secure Boot” özelliğini etkinleştirmenin bu hatayı önleyeceğini bildirmiştir. Ancak bu işlem, BIOS ayarlarını değiştirmeyi gerektirdiği için dikkatli olunmalıdır.