PUBG ters harf nick yazma

Çoğu zaman Twitter sayfaların ve PUBG Mobile oyunlarında ters yazı ile yazılan yazıları ve nickleri görmektesiniz. Bu yazımızda sizlere ters yazı yazmak için gerekli olan harfleri eklemek istedik. PUBG Mobile oyununda unutulmaz, oyuncular tekrardan sizi gördüğü zaman hatırlayacağı tek şey nick’dir.

Sizde farklı bir PUBG Mobile nick yapmak istiyorsanız aşağıdaki ters küçük harfleri kullanabilirsiniz.

z ʎ ʌ ü n ʇ ş s ɹ d ö o u ɯ ן ʞ ɾ ı ı ɥ ğ ƃ ɟ ǝ p ɔ q ɐ

Yukarıdaki harfleri tek tek kullanarak istediğiniz yazıyı oluşturabilirsiniz. Eğer tek tek uğraşmak istemiyorsanız bize istediğiniz yazıyı yorum yazarak gönderin ve biz size hemen ekleyelim.

Güzel PUBG Mobile ters nick yazılarını bekliyoruz.

Aşağıya sitemizin ismini ekledik.

ɯoɔ˙ןooɹɔsouʞǝʇ˙ʍʍʍ