PUBG Liyakat puanı nasıl yükseltilir?

PUBG Mobile oyununda Liyakat puanı önem arz etmektedir. Liyakat puanı düştüğünde oyun içerisinde sınırlı etkinliklere katılırsınız.

Bu yazımızda sizlere PUBG Mobile Liyakat puanı hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

PUBG Liyakat puanı nedir?

PUBG liyakat puanı oyun içerisinde yapmış olduğunuz etkinlere karşı verilmiş olan bir puandır. Oyuna girdiğinizde liyakat puanınızı görmek için profil resminize tıklayıp liyakat yazan yere tıkladığınızda puanınızı görebilirsiniz.

PUBG Liyakat puanı neden düşer?

Her oyuncu oyuna ilk başladığı andan itibaren 100 puan verilmektedir. Oyun içerisinde yapmış olduğunuz uygun olmayan davranışlar sonrasında liyakat puanınız düşer. Peki liyakat puanı hangi durumlarda düşüyor diye merak ediyorsanız sizler için aklımıza gelen maddeleri yazdık.

Oyunda hile kullanınca otomatik olarak banlanıyorsunuz ve liyakat puanınız 60’a düşüyor. Zaten birçok kimse ban yediğinde aynı hesabı kullanmak için günlerce beklemiyor.

Takımınızda hile kullanan birisi varsa ve siz bunu bildirmezseniz sistem tarafından tespit edilirseniz size liyakat düşme cezası alıyorsunuz.

En çok yapılan hatalardan bir tanesi ise takım arkadaşınızı öldürmedir. Takım arkadaşınızı öldürürseniz liyakat puanını düşüyor. 60 liyakat puanına düşerseniz takımlı oyuna giremiyorsunuz.

Liyakat puanı nasıl yükseltilir?

Oyunda ilk 10 kişi arasına girerseniz 3 puan artar,

Oyunda 11-50 arasında girerseniz 2 puan,

51-100 arasında bitirseniz liyakatınız 1 puan artmaktadır.