Oyun Haberleri

Oyun yayınlanmadı ama Battlefield 2042 Türkçe yama dosyası çıkmış

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Kasım 2021
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Battlefield 2042 oyunu 19 Kasım 2021 günü erişime açılacak. Şimdiden milyonlarca kişi ön sipariş alımlarında bulundu. Bu oyunu almak isteyenlerin sayısı oldukça fazla rakama ulaştı. Oyun forum sitelerinde bu oyunun fanatikleri oldukça fazla olduğunu görüyoruz.

Bu oyunu almak isterseniz farklı 3 modelde 3 farklı fiyat alabilirsiniz.

Battlefield 2042 fiyatı 419.99 TL
Battlefield 2042 Gold Edition fiyatı 599.99 TL
Battlefield 2042 ultimate Edition fiyatı ise 799.99 TL‘dir.

Battlefield 2042 oyunun Türkçe seslendirme ve Türkçe arayüzü bulunmuyor. Fakat internete baktığımızda birkaç sitede bu oyunun Türkçe yamasının olduğunu gördük. Oyun henüz yayınlanmadan Battlefield 2042 Türkçe yaması yayınlanması çok garip durmaktadır. Kesinlikle bu tarz dosyaları indirmeyin.

Bu oyunu oynayacaklar bu tarz dosyaları indirmeden önce lütfen iyi kontrol ediniz. Oyun yaması indireyim derken bilgisayarınıza zarar veren bir program indirmeyin.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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