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Kafa Topu 2 nick değiştirme

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji19 Şubat 2022
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Kafa Topu 2 oyunu yıllardır akıllı telefonlarda büyük bir ilgi ile oynanan online maç oyunudur. Renkli karakterleri ile ve içerikleriyle milyonlarca kişi tarafından soluksuz oynanıyor.

Kafa Topu 2 oyununa yeni başlayan bir kişiye ilk olarak oyuna yeni başladığı için oyun anlatımı yapılmaktadır. Nick olarak ise Player ile başlayan ve bir sürü arka gelen rakamlar gelmektedir. İlk olarak oyunun istediklerini yaptıktan sonra, bu oyuna devam etmek isteyenler nick değiştirmek istemektedir.

Peki Kafa Topu 2 nick nasıl değiştirilir?

Oyunda 3.seviyeye geldiğinizde oyun size ücretsiz olarak ilk oyuncu adı değiştirme seçeneği sunmaktadır. Fakat daha sonra tekrar oyuncu adı değiştirmek isterseniz, elmas karşılığında “Ayarlar > Hesabım” bölümünden yapabilirsiniz. İleri ki zamanlarda tekrardan nick değiştirmek isterseniz elmas karşılığında rahatça değiştirebiliyorsunuz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji19 Şubat 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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