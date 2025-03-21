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FC 25 penaltı atarken oyun donuyor sorunu ve olası çözüm yöntemleri
EA Sports FC 25’te penaltı atarken oyunun donması, birçok oyuncunun karşılaştığı yaygın bir sorundur ve genellikle oyunun kariyer modu (özellikle Player Career) veya belirli maç türlerinde (örneğin, Squad Battles) ortaya çıkar. Bu sorun, Mart 2025 itibarıyla hala tam anlamıyla çözülmemiş gibi görünüyor, ancak bazı geçici çözümler ve bilinen nedenler mevcut.
Sorunun Olası Nedenleri
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Kariyer Modu Bug’ı:
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Oyuncular, özellikle “Player Career” modunda, maç berabere bittiğinde ve penaltı atışlarına gidildiğinde, penaltı atan oyuncuları seçme ekranında oyunun donduğunu bildiriyor. Bu, genellikle “Highlights” (Önemli Anlar) oynama seçeneği aktifken veya yalnızca kendi oyuncunuzu kontrol ediyorsanız oluyor.
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Örneğin, penaltı sırasını belirledikten sonra “İlerle” (Advance) butonu çalışmıyor ve oyun kilitleniyor.
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Squad Battles veya Çevrimiçi Modlar:
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Squad Battles gibi modlarda, penaltı atışlarına geçildiğinde oyun donabiliyor. Arka planda animasyonlar hareket etse de kontrol cihazına yanıt vermiyor.
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Güncelleme Eksikliği:
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EA, Title Update #1 ile bazı donma sorunlarını çözdüğünü iddia etse de (örneğin, menü donmaları), penaltı atışlarıyla ilgili bu spesifik sorun tüm platformlarda tamamen giderilmiş değil.
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Platforma Özgü Sorunlar:
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Xbox Series X/S, PS5 ve PC’de bu sorun farklı sıklıklarda rapor ediliyor. Özellikle Xbox Series S kullanıcıları, her penaltı atışında donma yaşadığını belirtmiş.
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Çözüm Önerileri
Maalesef bu sorun EA tarafından kökten çözülene kadar kesin bir исправma (düzeltme) olmayabilir, ancak aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz:
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Maçı Simüle Edin:
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Penaltı atışlarına gitmeden önce, maçın son dakikasında oyunu simüle ederek (Sim to End) sonucu almayı deneyin. Bu, donmayı önleyebilir, ancak tabii ki penaltıları oynama keyfini yaşayamazsınız.
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Tam Takım Kontrolü Kullanın:
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Player Career modunda yalnızca kendi oyuncunuzu değil, tüm takımı kontrol etmeyi deneyin. Bazı kullanıcılar, bu şekilde oynadıklarında sorunun azaldığını söylüyor.
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Oyunu Güncelleyin:
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Oyununuzun en son sürümde olduğundan emin olun. EA, düzenli olarak güncellemeler yayınlıyor ve bu sorun için bir yama çıkmış olabilir (Mart 2025 itibarıyla kontrol edin).
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Önbelleği Temizleyin:
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Konsolda oynuyorsanız (PS5/Xbox), cihazın önbelleğini temizlemeyi deneyin:
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Konsolu tamamen kapatın, fişini çekin, 1-2 dakika bekleyin ve yeniden başlatın.
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PC’de oynuyorsanız, EA App veya Steam üzerinden oyun dosyalarını doğrulayın (Repair/Verify Game Files).
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Farklı Modda Test Edin:
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Sorun sadece belirli bir modda (örneğin, Kariyer) çıkıyorsa, Quick Match veya Ultimate Team gibi başka modlarda penaltı atışlarını deneyin. Bu, sorunun mod-specific olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur
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Ek Bilgi
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Topluluk Geri Bildirimleri: Reddit ve EA forumlarında (örneğin, forums.ea.com #7864964), oyuncular bu sorunun özellikle kariyer modunda highlights oynarken %100 tekrarladığını söylüyor. Bazıları, oyunu kapatıp tekrar açmak zorunda kaldıklarını ve bu yüzden maç ilerlemesini kaybettiklerini belirtiyor.
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EA’nın Durumu: Title Update #1 (Eylül 2024) bazı donma sorunlarını çözdü, ancak penaltı atışlarıyla ilgili bu spesifik hata için henüz kapsamlı bir düzeltme yok gibi görünüyor.