Erangel haritasındaki malzeme eksikliğini boykot ediyoruz

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PUBG Mobile oyununu uzun zamandır oynayanlar Erangel haritasındaki malzeme azlığını bilmektedir. Her sezon geçtikçe kademe kademe malzemelerden eksiklikler daha da artıyor. Erangel haritası oyunun büyük haritalarındandır. Harita da nereye atlarsanız atlayın malzeme bulmak çok zordur.

Genel olarak her girdiğiniz yerde pompalı tüfek ve tabanca görmektesiniz. Otomatik silah ve keskin nişancı silahı bulmak zorlaştırdılar.

Yapımcı şirketin neden böyle bir malzeme eksiltme yapmasına kimse anlam veremiyor. Zaten oyunda hilecilerden rahatça oyun oynanmıyor. Hileciler hangi yerde hangi silah olduğunu rahatlıkla bulduğu için böyle bir sorunları yok. Sizde doğru dürüst malzeme olmadan nasıl savaşacaksınız?

Oyunun yüzde 75’ini malzeme arayarak geçiriyorsunuz.

Daha önceki yazılarımızda da erangel haritasındaki malzeme eksikliğinden bahsetmiştik. Biz zamanla düzeleceğini düşünürken her geçen sezon bir öncekini aratır oldu. Böyle giderse zaten hileciler varken bir de malzeme eksikliği olunca oynayanların sayısında her geçen gün azalma olacağına şüphe yok.

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