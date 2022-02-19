Dying Light 2 Oynayamayanlar İçin Oyun Tavsiyesi

Biliyorsunuz ki Dying Light 2 4 Şubat’ta resmi olarak yayınlandı. Beğenilme konusunda oyuncuları ikiye bölen bir oyun olsa da, büyük bir ses getirdiği gerçeği yadsınamaz. Fakat standart versiyonunun bile Steam’de 350 TL olması (bu aslında bu ekonomik koşullarda normal, hatta ucuz olarak bile kabul edilebilir) ve optimizasyonunun o kadar iyi olmaması sebebiyle her cihazda akıcı bir şekilde çalışmaması, insanları oyunu oynamaktan alıkoyuyor. Biz de bu oyuna bakıp içi giden ama çeşitli sebeplerden dolayı oynayamayan okurlarımız için Dying Light 2’ye alternatif olabilecek oyunlardan oluşan küçük bir liste hazırladık:

Dying Light:

Dying Light’ın ilk oyununun bu listede olması sanırım sizi şaşırtmamıştır. Kendisi isminden de anlaşılacağı gibi serinin llk oyunu ve birkaç sıkıntısı dışında gayet oyuncuları memnun eden bir oyun olmuştu. Hatta şaşırtıcı bir şekilde ikinci oyundan bile daha çok seven bir kitle oluşmaya başlamış bile.

Steam Fiyatı = 59 TL

Dead Island Definitive Edition:

Dead Island Dying Light oyunlarından konsept olarak uzak olsa da, zombi temasını işlediği ve yine bir açık dünya sunduğu için bu listeye ekledik. Dying Light serisine kıyasla çok erken çıkan oyunun çıkış yılı 2011di fakat kendisi 2016’da Definitive Edition sürümüyle yeniden piyasaya sürüldü. Genel olarak da iyi yorumlar almış bir oyundu.

Steam Fiyatı = 31 TL

Mirror’s Edge Serisi:

Parkur diyince akla ilk gelen oyunlardan biri olan Mirror’s Edge, Dying Light’ı başka hiçbir konsept ile yakalayamasa da, parkur konusunda hevesinizi alabileceğiniz bir oyundur. İlk oyunu Mirror’s Edge adıyla 2008 yılında, ikinci oyunu Mirror’s Edge Catalyst adıyla 2018 yılında çıkmış olan bu seri güzel bir seri olsa da, Ubisoft’un fiyat politikasından dolayı çok olumlu bakamıyoruz.

Mirror’s Edge Steam Fiyatı = 129 TL

Mirror’s Edge Catalyst Steam Fiyatı = 129 TL

Left 4 Dead Serisi:

Left 4 Dead serisinin bu listede olmasının sebebi de aynı Mirror’s Edge gibi. Başka konseptlerden Dying Light serisine uymasa da, belki de “zombi” diyince aklımıza ilk gelen, çocukluğumuzu süsleyen (belki de daha çok kabusa çeviren) bu oyun serisi, belki de oyun sektörüne zombi temasını yediren en iyi oyunlardan biriydi. Bu oyunda gerçekten zombi öldürme konusunda hevesinizi alacağınızı düşünüyoruz, iki oyunun da ucuz olması cabası.

Tek Tek Alırsanız Steam Fiyatı = 18,50 TL

Beraber Alırsanız Steam Fiyatı = 27,74 TL

Fark ettiyseniz, neredeyse listedeki her oyunun tam olarak Dying Light konseptini taşıyamamasından bahsettik. Belki de, Dying Light serisini bu kadar özel yapan şey budur, ne dersiniz?