Bilgisayarım Elden Ring’i Kaldırır Mı?

Oyunseverlerin bildiği üzere geçenlerde Dark Souls, Sekiro ve Bloodborne gibi Rol Yapma ve Aksiyon oyunları ile bilinen, kendi türünde devrim yapmış ve kendinden sonra çıkan oyunlara fikir babalığı yapmış olan video oyun şirketi From Software, Elden Ring adlı yeni oyununu resmi olarak yayımladı. Tabii Türk oyuncularının beklenildiği üzere, aklına gelen ilk sorulardan biri “Bu oyunu bilgisayarım kaldırır mı?” oldu. Biz de hem yazımızda hem de yorum kısmında size bu konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız.

Öncelikle Elden Ring optimizasyon konusunda gerçekten sıkıntılarının olduğu iddia edilen bir oyun oldu. Bu sebepten dolayı giriş seviyesi cihazlarda akıcı bir performans beklemek hayal kırıklığına sebep olabilir. Özellikle de verilen minimum sistem gereksinimlerimden bunu rahatça görebiliyoruz. Minimum olarak tavsiye edilen ekran kartının GTX 1060 ve RX 580 olduğunu düşünürsek bunun altındaki GTX 1050 TI ve RX 560 gibi kartların sıkıntı yaşayabileceğini öngörüyoruz. Neyse ki bir ekran kartının akıcı performans veremeyeceği oyunu tamamen açamayacağı anlamına gelmiyor. Bu yüzden yine de kontrol etmenizi öneririz. Aşağıdaki görselden sistem gereksinimlerini inceleyebilirsiniz.

Tabii yazımız sistem gereksinimleri ile bitmeyecek. Bilgisayarınızın bir oyunu kaldırıp kaldırmaması konusuyla alakalı yazdığımız yazımıza bu yazının üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yazdığımız yazıyı okuduğunuz halde bir sonuca ulaşamadıysanız yorumlarda çekinmeden sorularınızı sorabilirsiniz.