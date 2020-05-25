25 TL altı alınabilecek 3 adet PlayStation 4 oyunu

Bu yazıda sizlere 25 TL altı PlayStation oyunlarını sizeler yazmak istedik. PlayStation 4 oyunlarını store.playstation.com.tr üzerinden alabiliyorsunuz. Online olarak alabileceğiniz bu sitede yüzlerce çeşit oyun bulunmaktadır. Bu sefer sizlere 25 TL altında alabileceğiniz oyun isimleri yazmak istedik.

Concept Destruction

Concept Destruction, tamamen kartondan yapılmış minyatür arabaları sürme ve bunları tahrip ederek puan kazanmak üzere birbirlerine çarpıştırmakla ilgilidir! Bu oyunu 22 TL’ye alabiliyorsunuz.

Plague Universe Strategy Rpg Bundle

Hayatta kalanları kurtarın, canavarlarla savaşın ve sıra tabanlı taktik stratejiyi ve haydut benzeri unsurları birleştiren karanlık bir fantezi oyununda vebaya düşmüş bir zamanlar harika bir şehri keşfedin. Bu oyuna 22 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Reed 2

Reed uyanır… eski süper bilgisayarın anılarıyla… Reed başarısız olmuştur. Yeniden başlatma da başarısız olmuştur ve şimdi dijital dünya bir kez daha yıkılıyor. Eski süper bilgisayar arızalanmadan hemen önce Reed’e, Geliştiriciye teslim edilmesi gereken yedek dosyalarını verdi.