The 100 hangi platformda izleniyor?

Yıllar önce the 100 diye bir dizi izlemiştim. Uzun bir aradan sonra sosyal medya da karşıma tekrar videoları çıkmaya başladı. Ben 5 sezon izlemiştim ama dizinin daha fazla sezon olduğunu öğrendim. Hatırladığım kadarıyla çok başarılı bir diziydi. Lost dizisini sevdiyseniz kesinlikle bu dizi sizi etkileyecektir.

Google’a the 100 hangi platformda diye yazdığım da Amazon prime çıkıyor. Hemen Amazon prime aboneliği aldık fakat platformda bu diziyi bulamadık. Netflix üzerinden de baktım fakat bulamadım.

Acaba bu diziyi herhangi bir platformda izleyen varsa ve bize yorum olarak yazabilirse çok memnun olurum. Bu arada bu diziyi izlemediyseniz kesinlikle izleyin derim. Her bölümü şaşırtıyor ve bir sonraki bölüm için sabirsizlaniyorsunuz.

Dizi hakkında Wikipedia bilgisi şöyle;

The 100, ilk gösterimi 19 Mart 2014’te The CW’de yapılan ve 30 Eylül 2020’de sona eren Amerikan kıyamet sonrası, bilimkurgu ve dram türündeki televizyon dizisi. Jason Rothenberg tarafından geliştirilen dizi, Kass Morgan’ın aynı adlı genç yetişkin roman serisine dayanıyor.The 100, yıkıcı bir nükleer kıyametten yaklaşık yüz yıl sonra Dünya’ya dönen, uzay habitatı Ark’ta kıyamet sonrası hayatta kalanları konu alıyor. Dünya’ya gönderilen ilk insanlar, nükleer felaketten sağ kurtulanların torunlarıyla karşılaşan bir grup suçlu çocuktur.

Bu arada the 100 dizisi kaç sezon diye merak ediyorsanız 7 sezon olduğunu gördük.