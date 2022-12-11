Yakamoz S-245 2.sezon ne zaman gelir?

Yakamoz S-245 dizisi 20 Nisan 2022 günü ilk sezonu yayınlanmıştı. Başrölde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı bu güzel dizinin ikinci sezonu sabırsızlıkla bekleniyor. Yönetmenliğini Tolga Karaçelik ve Umut Aral’ın yaptığı, senaryosunu Jason George, Atasay Koç, Cansu Çoban, Sami Berat Marçalı ve Murat Uyurkulak yer almaktadır.

Dizinin yeni yayınlandığını düşünürsek tahminen 2023 ilkbahar’dan önce beklememek gerekiyor. Netflix genellikle yeni sezon bölümlerini 1 sene sonra veriyor. Bu arada Yakamoz S-245 dizisini izlemeyi düşünüyorsanız ilk olarak İnto the Night dizisini bitirmenizi tavsiye ediyoruz. Birbiri ile çok bağlantılı olmasa da iki diziyi izlediğinizde daha tatlı oluyor.

Netflix uygulamasında ara sıra Yakamoz S-245 sayfasını kontrol ediyoruz. Yeni sezon geleceği zaman Müjde yeni sezon yolda ibaresi yer alacak. Gelişmeler oldukça bu sayfaya ekleyeceğiz.