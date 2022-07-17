Yahşi Batı Posta Arabasındaki kadın oyuncuyu tanıdınız mı?

2009 yapımı olan Yahşi Batı filmi aradan geçen 13 yıla rağmen hala büyük bir ilgi ve ilk günkü gibi izleniyor. Wikipedia kaynağına göre 2 milyon dolarlık bütçe ile yapıldığı ve 14 milyon TL civarında hasılat ettiği yazmaktadır. Yahşi Batı filminin ilk dakikalarında Posta arabası soygun sahnesi yaşanıyor. Posta arabası içinde yer alan bayan oyuncunun kim olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Etkileyici aksamlı ingilizce konuşması ve güzelliği ile dikkat çeken bu oyuncu Demet Tuncer‘dir. İngilizce konuşması ile birçok kişi yabancı oyuncu olduğunu sanıyor. Birçok kişi bu karakteri tanıyamıyor ama aşağıdaki yazdığımızı okuyunca şaşıracaksınız.

Demet Tuncer Tanrıöver 1975 İstanbul doğumludur. 1993-1997 yılları arasında Amerika’da oyunculuk eğitimi aldı. Çocuklar Duymasın dizisini hatırlarsınız. Bu dizide Haluk’un bayan patronu Mary karakterini canlandırmıştı.

2002 – Çocuklar Duymasın – Mary – (TV Dizisi)

2005 – Çocuklar Duymasın – Mary Hanım – (TV Dizisi)

2009 – Prenses ve Kurbağa – Tiana (Seslendirme) – (Film)

2010 – Yahşi Batı – Mary Ann – (Film)

2017 – Çocuklar Duymasın – Mary (Konuk Oyuncu) – (TV Dizisi)

2017 – Tatlı Şeyler – Sönmez Abla – (Film)

2018 – Nefes Nefese – (TV Dizisi)