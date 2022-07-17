Genel

Yahşi Batı Posta Arabasındaki kadın oyuncuyu tanıdınız mı?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Temmuz 2022
0 1 dakika okuma süresi

2009 yapımı olan Yahşi Batı filmi aradan geçen 13 yıla rağmen hala büyük bir ilgi ve ilk günkü gibi izleniyor. Wikipedia kaynağına göre 2 milyon dolarlık bütçe ile yapıldığı ve 14 milyon TL civarında hasılat ettiği yazmaktadır. Yahşi Batı filminin ilk dakikalarında Posta arabası soygun sahnesi yaşanıyor. Posta arabası içinde yer alan bayan oyuncunun kim olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Etkileyici aksamlı ingilizce konuşması ve güzelliği ile dikkat çeken bu oyuncu Demet Tuncer‘dir. İngilizce konuşması ile birçok kişi yabancı oyuncu olduğunu sanıyor. Birçok kişi bu karakteri tanıyamıyor ama aşağıdaki yazdığımızı okuyunca şaşıracaksınız.

Demet Tuncer Tanrıöver 1975 İstanbul doğumludur. 1993-1997 yılları arasında Amerika’da oyunculuk eğitimi aldı. Çocuklar Duymasın dizisini hatırlarsınız. Bu dizide Haluk’un bayan patronu Mary karakterini canlandırmıştı.

2002 – Çocuklar Duymasın – Mary – (TV Dizisi)
2005 – Çocuklar Duymasın – Mary Hanım – (TV Dizisi)
2009 – Prenses ve Kurbağa – Tiana (Seslendirme) – (Film)
2010 – Yahşi Batı – Mary Ann – (Film)
2017 – Çocuklar Duymasın – Mary (Konuk Oyuncu) – (TV Dizisi)
2017 – Tatlı Şeyler – Sönmez Abla – (Film)
2018 – Nefes Nefese – (TV Dizisi)

Etiketler
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Temmuz 2022
0 1 dakika okuma süresi
Daha Fazla Göster
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Disney Plus’a gelecek yeni film ve diziler

5 Temmuz 2022

Disney Plus: Kaçış 3.bölüm geldi

29 Haziran 2022

Disney Plus yıllık üyeliğe nasıl geçiş yapılır?

23 Haziran 2022

Disney Plus ses kısıklığı sorunun çözümü var mı?

20 Haziran 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu