Xiaomi WhatsApp’a şifre koyma yada parmak izi ekleme

Bu yazımızda sizlere Xiaomi’de WhatsApp şifre koyma nasıl yapılır konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Xiaomi arayüz sistemi olarak MUIU kullanmaktadır. Bu arayüz sistemi oldukça kullanışlıdır. Örnek vermek gerekirse ekstra uygulama yüklemeden bütün uygulamalara şifre koyabilirsiniz.

WhatsApp uygulama telefonlardan vazgeçemediğimiz bir uygulamadır. Bazı kullanıcılar başka kişiler tarafından WhatsApp’a bakılmasını istememektedir.

WhatsApp’a şifre koymak için ilk olarak telefondan “Ayarlar” sekmesine giriş yapınız.

En alttan ikinci sırada bulunan “Uygulama kilidi” kategorisine giriş yapınız.

Bu bölümde şifre koyabileceğiniz uygulamalar gözükmektedir. Siz buradan WhatsApp’ı seçip devam et dediğiniz zaman size desen kilidi oluşturmanızı isteyecektir.

Daha önceden ayarlamışsanız zaten girerken bu işlemi yapacaksınız. WhatsApp butonunu aktif ettikten sonra artık WhatsApp şifreli olacaktır. Parmak izi yada desen kilidiniz ile WhatsApp’a girebilirsiniz.

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