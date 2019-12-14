Wi-Fi Önceliği Windows’ta Nasıl Ayarlanır?

Dizüstü veya masaüstü bilgisayarınız da hem kablosuz hem de kablolu ethernet ile internet bağlantısı kullanıyorsanız eğer, bilgisayarınız açılıp internete bağlandığında otomatik olarak Ethernet’i seçecektir. Windows’un tüm ağ bağdaştırıcılarına atadığı otomatik bir özellikle ağ önceliği Ethernet’tedir.

Genellikle her bilgisayarın otomatik olarak tercihi bu olur. Bazen bazı sebeplerden dolayı önceliği başka bir ağ bağlantısına vermek isteyebilirsiniz. Örneğin; kablolu ethernet bağlantınızda bir sorun olduğunda veya mobil verinizi bilgisayara aktararak kullanmak istediğinizde bu ayarı değiştirmeniz gerekebilir.

Bu gibi durumlarda birden fazla ağ bağlantısı kullanıyorsanız ve bir ağ bağlantısına öncelik vermek istiyorsanız, bu bağdaştırıcıyı pasif konuma getirmek yerine ağ önceliğinizi ayarlar üzerinden değiştirebilirsiniz.

Ağ Önceliği Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle bilgisayarınızın başlat menüsünden arama kısmına “Ayarlar” yazarak ya da sol alt kısımdan Windows logosuna tıklayıp, çark işaretine dokunarak buradan “Ayarlar” uygulamasını açın.

Ayarlar uygulamasında “Ağ ve İnternet” ayarlarını seçip ardından “Durum” seçeneğine tıklayın ve sağ tarafta görünen “Bağdaştırıcı Seçeneklerini Değiştir” yazısına çift tıklayın. Açılan sayfada bağlı olduğunuz ve bağlı olmadığınız tüm bağdaştırıcılar görünecektir. Öncelikli olarak kullanmak istediğiniz ağ bağdaştırıcısını bulun ve üzerine sağ tıklayarak “Özellikler” seçeneğini açın.

Açılan pencerede “İnternet Protokolü Sürümü “4 (TCP IPv4)” seçeneğine çift tıklayın. Ağ önceliği seçeneği, gelişmiş ayarların altında gizlidir. “Gelişmiş” düğmesine çift tıklayın. Altta beliren “Otomatik ölçü” seçeneğinin işaretini kapatın ve 10’dan küçük bir sayı yazın. Değişiklikleri kaydetmek için “Tamam” düğmesine çift tıklayın.

Öncelik vermek istediğiniz bağdaştırıcıyı “1” ile başlatabilirsiniz. Bu adımları izleyerek ağ önceliğinizi değiştirmiş olursunuz. Yaptığınız bu değişikliklerin kaydedilmesi için bilgisayarınızı bir kere yeniden başlatın.

Ayarları tekrar eski haline getirmek istediğinizde aynı pencereden “Otomatik Ölçü” onay kutusunu seçip kaydetmeniz ve cihazı tekrar yeniden başlatmanız yeter olacaktır.

Wi-Fi Bağdaştırıcısı Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Wifi devre dışı bırakmak için; masaüstünüzden “Başlat”a tıklayın ve “Denetim Masası”na tıklayın. Açılan sayfada “Ağ ve Paylaşım Merkezi”ne çift tıklayın. Ardından “Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştir” seçeneğine girin ve “Kablosuz Ağ Bağlantısına” sağ tıklayın. Buradan da “Devre Dışı Bırak” seçeneğine dokunduğunuzda, wifi bağdaştırıcınızı devre dışı bırakmış olursunuz.