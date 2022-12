Web site açmak mantıklı mı? Siteden para kazanılır mı?

Birçok kişi web site açarak para kazanabilir miyim diye merak ediyor. Biz size teknik veriler ile değil, yılların vermiş olduğu tecrübe ile önerilerde bulunmak istiyoruz.

Teknoscrool.com’u 2015 yılında kurduk. Aradan geçen 7 yıl içerisinde teknoloji konusunda ve diğer konularda oldukça iyi tecrübelerimiz oluştu. Tabi teknoscrool.com’dan daha öncede birçok web sitesi kurduk, kapattık, tekrar açtık, kapattık derken tek site üzerinden artık devam ediyoruz.

Bundan 5 yıl önce web sitesinden para kazanabiliyordunuz. Fakat artık para kazanmak çok zor hale geldi. Tabi her sektör için böyle bir durum söz konusu değil.

İlk olarak web site açtığınızda Google Adsense üzerinden reklam yayınlayarak para kazanıyorsunuz. Sitenizde yazdığınız konulara ziyaretçi ise Google üzerinden gelmektedir. Kısacası sitenizin geleceği Google’a bağlı. Google isterse sizi vezir eder, isterse rezil eder.

Diyelim ki bizim gibi teknoloji sitesi açmak istiyorsunuz. Bir kişi ya da iki kişilik bir ekibiniz var diyelim. Hiç boşuna web sitesi açıp vaktinizi kaybetmeyin. Zaten piyasada birçok kaliteli ve büyük teknoloji siteleri var. Büyük sitelerinde birçok yazarı, video oluşturucusu, açılış videoları, inceleme videoları v.s. v.s. maddi olarak çok güçlü sitelere kafa tutamazsınız.

Diyelim ki haber sitesi açmayı düşünüyorsunuz. Sakın ama sakın genel haber sitesi açmayın. Para kazanmanız imkansız diyebiliriz. Büyük haber sitelerine kafa tutmak imkansız hale geldi. Hele birde ajansların haberlerini satın alacak gücünüz yoksa maalesef bu sektörde kaybetmeye mahkumsunuz.

Diyelim ki yemek tarifleri üzerine bir site açmayı düşünüyorsunuz. Bu sektöre yeni girecekseniz barınamazsınız. Çevremizde yemek tarifleri açan arkadaşlarımız var. Kendi sitelerinden tariflere değilde büyük yemek tarifleri sunan sitelere girip yemek yapıyorlar 🙂 Çünkü büyük siteler kendi yaptıkları yemekleri, tatlıları v.s. v.s. kendileri deneyip kendi fotoğraflarını ve tecrübelerini paylaşıyor.

Yukarıdaki gibi sektörleri artırtıkça artırabiliriz. Fazla uzatmakta istemiyoruz. Bildiğiniz üzere büyük haber siteleri, yemek tarifleri siteleri, büyük teknoloji siteleri v.s. v.s. eski ve maddi olarak güçlü olan siteler artık her sektörde yer alıyor.

Örnek vermek gerekirse;

Cuma mesajları diye google’da arama yaptığınızda büyük haber sitelerini görürsünüz.

Fal nasıl bakılır diye arattığınızda yemek tarifleri veren web siteleri görürsünüz.

Herhangi bir ünlünün biyografisini arattığınızda haber sitesi,

Çocuklarınızla isim, şehir, hayvan oyunu oynuyorsunuz. B ile başlayan şehir diye arattığınızda büyük büyük haber sitelerini görürsünüz.

Kısacası büyük haber sitelerinde çalışan editör sayısı yüksek olduğu için google’da millet ne arıyorsa onlar orada. Yakında bir sınav mı olacak hemen saçma saçma başlıkları girersiniz ama aradığınızı bir türlü bulamazsınız.

Çünkü Google, arama motorunda liderdir. Google büyük sitelere öncelik veriyor. Küçük web sitelerini önemsemiyor.

Peki web sitesi açarak nasıl para kazanılır?

Artık genel kategori içerikli web sitesi açmak mantıklı değil. Daha çok bir sektöre yönelmenizde fayda var. Mesela fotoğraf makineleri üzerine bir web sitesi açabilirsiniz. Uzmanlığını ya da bilginiz hangi sektörde ise o bölüme yöneliniz.

Bu arada küçük sektörde popüler bile olsanız büyük web siteleri yazılarınızı birebir çalmaya başlayacak ve siz hiçbir şey yapamayacaksınız.

Teknoscrool.com olarak artık bizde web sitesinden soğuduk. 10 yıldan fazladır web siteleri ile ilgileniyoruz. Ama son 1 yıldır Google yüzünden yazı yazmaya bile vakit harcamak istemiyoruz. Kafanızı ağrıttıysak hakkınızı helal edin yazıyı uzun tuttuk.