Vikings Valhalla 25 Şubat’ta başlıyor

Vikings dizisi Netflix’te uzun yıllardır büyük bir ilgi ile izlendi. 7 Mart 2013 günü başlayan dizi 30 Aralık 2020 tarihinde son bölümü yayınlandı.

Şimdi ise Vikings Valhalla dizisi başlıyor. Vikings Valhalla, Vikingler dizisinden 100 yıl sonrasını konu almaktadır. Fragmanı izlediğinizde oldukça görkemli ve bol savaşlı bölümlerini olduğunu görüyoruz.

Vikings dizisini izleyenler çokca Valhalla kelimesini duymuştu. Her savaş başlamadan önce ya da ölürken Valhalaya gidiyorum diye birbirlerini motive eden bu Valhalla’nın ne olduğunu merak ediyor musunuz?

Valhalla Nedir?

Valhalla (İskandinav mitolojisinde Valhöll, “Savaşta ölenlerin salonu”), Odin tarafından yönetilen Asgard’da bulunan görkemli, büyük salondur. Valkyrieler savaş alanlarında ölmüş kahramanları buraya getirir. Ölmüş kahramanlar Ragnarok’a kadar burada eğitilir. Vikingler için cenneti ifade eder. Viking Kralı Ragnar Lodbrok’un ölmeden hemen önce belirttiği ve kendisinin oraya gideceğini iddia ettiği yerdir.

Kaynak: Wikipedia