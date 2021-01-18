Vikings 7.sezon ne zaman gelecek? Björn İronside öldü

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Vikings dizisi ülkemizde oldukça büyük ilgi gören bir dizidir. Bu dizi yasal olarak sadece Netflix platformda yayınlanmaktadır.

Vikings dizisi şu ana kadar 6 sezondan oluşmaktadır.

3 Mart 2013 günü yayınlanmaya başlayan dizi her sezon ortalama olarak 10 bölümden oluşmaktadır. İlk sezonlarda Ragnar Lothbrok’un hayatını anlatıyor. Ragnar Lothbrok öldükten sonra dizinin başrolüne oğlu björn ironside gelmektedir.

6.sezon son bölümü izlediğinizde björn ironside, kardeşi kemiksiz İvar tarafından öldürülüyor. Dizinin fanatikleri şimdi Vikings 7.sezon ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaktadır. Bizde bu dizinin izleyicisi olduğumuz için internette ve sosyal medyada uzun bir arama yaptık. Fakat Vikings 7.sezon ne zaman geleceğine dair net bilgi bulamadık. Hatta dizinin 7.sezonu olacağı da kesin değil gibi duruyor.

Tarih kaynaklarına baktığımızda Björn İronside’dan sonra oğlu Erik Björnsson isveç kralı olmaktadır

Bakalım ilerleyen zamanlarda Vikings 7.sezon hakkında herhangi bir gelişme olursa bu yazımıza ekleme yapacağız. Okuyucularımızın bildiği bir bilgi varsa bize yorum olarak iletebilirse çok memnun oluruz.