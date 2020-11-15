Vikings 6.sezon Netflix’te neden yok?

Kanada ile İrlanda ortak yapımı olan Vikings dizisi ülkemizde de oldukça büyük oranda izlenmektedir. Bu dizi 6 sezondan oluşmaktadır. İlk bölüm 3 Mart 2013 tarihinde yayınlandı. Viking Ragnar Lodbrok’un hayatını ve hikayesini anlatmaktadır. Vikingler dizisini Netflix’ten izliyorsanız 6.sezon neden yok diye internetten arama yapıyorsanız bu sorunun yanıtını buradan ulaşabileceksiniz.

Vikings dizisi Netflix’te şu an 5 sezonu yer almaktadır. 5.sezonu bitirenler hemen internetten 6.sezon var mı diye arama yapıyor. İllegal dizi sitelerinde 6.sezon olduğunu görünce neden Netflix’te yok sorusunu soruyor. Uzun bir aradan sonra Netflix 6.sezon bölümlerinin 5 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacağını duyurdu.

Birinci sezon 9 bölüm,

İkinci sezon 10 bölüm,

Üçüncü sezon 10 bölüm,

Dördüncü sezon 20 bölüm,

Beşinci sezon 20 bölümden oluşmaktadır.

Bu arada Ragnar Lodbrok tarihte eski bir efsanevi Viking savaşcısıdır. Dizide Ragnar, kral Ella tarafından öldürülüyor. wikipedia kaynaklarına göre böyle bir bilgi kesin olarak belirtilmemiş. Diziyi izlerken Ragnar öldükten sonra dizinin tadı kaçacak gibi düşünmeyin. Tam aksine oğullarının babalarının intikamını almak için daha aksiyon yaşatıyor.