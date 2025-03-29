Genel
Valilik için hazır boş dilekçe örneği
Valiliğe dilekçe yazmak için hazır dilekçe örneği arıyorsanız aşağıdaki örnek ihtiyacınızı karşılayacaktır.
[Valilik Adı] Valiliği’ne
[Şehir Adı]
[Şehir Adı]
Konu: [Dilekçenizin Konusunu Buraya Yazın]
Sayın Valilik Makamı,
Ben, aşağıda kimlik bilgileri belirtilen [Adınız Soyadınız], [adresiniz veya mahalleniz] adresinde ikamet etmekteyim. İşbu dilekçem ile [konuyu kısa bir şekilde belirtin, örneğin: “mahallemdeki bir sorunun çözümü için yardım talebi”, “bir izin başvurusu” vb.] amacıyla sayın makamınıza başvurmaktayım.
[Buraya talebinizi veya şikayetinizi detaylı bir şekilde yazabilirsiniz. Örneğin: “İkamet ettiğim … mahallesinde uzun süredir devam eden elektrik kesintileri nedeniyle günlük yaşamımız olumsuz etkilenmektedir. Konunun incelenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyorum.”]
Yukarıda arz ettiğim hususların tarafınızca değerlendirilerek gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.
Tarih: [Gün/Ay/Yıl]
Ad Soyad: [Adınız Soyadınız]
T.C. Kimlik No: [Kimlik Numaranız]
Adres: [Tam Adresiniz]
Telefon: [İletişim Numaranız]
E-posta: [E-posta Adresiniz, isteğe bağlı]
İmza: [El yazısıyla imzanız]
Ad Soyad: [Adınız Soyadınız]
T.C. Kimlik No: [Kimlik Numaranız]
Adres: [Tam Adresiniz]
Telefon: [İletişim Numaranız]
E-posta: [E-posta Adresiniz, isteğe bağlı]
İmza: [El yazısıyla imzanız]
Ekler: [Varsa ekleyeceğiniz belgeleri yazın, örneğin: “Kimlik fotokopisi, fotoğraf, ilgili evraklar vb.”]
Kullanım Talimatları
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[Valilik Adı] kısmına dilekçeyi göndereceğin valiliği yaz (örneğin, “Ankara Valiliği”).
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Konu alanına talebinin veya şikayetinin kısa bir özetini gir.
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Köşeli parantez içindeki yerleri kendi bilgilerinle ve konunla doldur.
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Dilekçeyi yazdırıp imzaladıktan sonra valiliğe elden teslim edebilir, posta ile gönderebilir ya da valiliğin resmi web sitesindeki e-dilekçe sistemini (varsa) kullanabilirsiniz.