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Valilik için hazır boş dilekçe örneği

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Mart 2025
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Valiliğe dilekçe yazmak için hazır dilekçe örneği arıyorsanız aşağıdaki örnek ihtiyacınızı karşılayacaktır.
[Valilik Adı] Valiliği’ne
[Şehir Adı]
Konu: [Dilekçenizin Konusunu Buraya Yazın]
Sayın Valilik Makamı,
Ben, aşağıda kimlik bilgileri belirtilen [Adınız Soyadınız], [adresiniz veya mahalleniz] adresinde ikamet etmekteyim. İşbu dilekçem ile [konuyu kısa bir şekilde belirtin, örneğin: “mahallemdeki bir sorunun çözümü için yardım talebi”, “bir izin başvurusu” vb.] amacıyla sayın makamınıza başvurmaktayım.
[Buraya talebinizi veya şikayetinizi detaylı bir şekilde yazabilirsiniz. Örneğin: “İkamet ettiğim … mahallesinde uzun süredir devam eden elektrik kesintileri nedeniyle günlük yaşamımız olumsuz etkilenmektedir. Konunun incelenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyorum.”]
Yukarıda arz ettiğim hususların tarafınızca değerlendirilerek gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.
Tarih: [Gün/Ay/Yıl]
Ad Soyad: [Adınız Soyadınız]
T.C. Kimlik No: [Kimlik Numaranız]
Adres: [Tam Adresiniz]
Telefon: [İletişim Numaranız]
E-posta: [E-posta Adresiniz, isteğe bağlı]
İmza: [El yazısıyla imzanız]
Ekler: [Varsa ekleyeceğiniz belgeleri yazın, örneğin: “Kimlik fotokopisi, fotoğraf, ilgili evraklar vb.”]
Kullanım Talimatları
  1. [Valilik Adı] kısmına dilekçeyi göndereceğin valiliği yaz (örneğin, “Ankara Valiliği”).
  2. Konu alanına talebinin veya şikayetinin kısa bir özetini gir.
  3. Köşeli parantez içindeki yerleri kendi bilgilerinle ve konunla doldur.
  4. Dilekçeyi yazdırıp imzaladıktan sonra valiliğe elden teslim edebilir, posta ile gönderebilir ya da valiliğin resmi web sitesindeki e-dilekçe sistemini (varsa) kullanabilirsiniz.
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Mart 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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