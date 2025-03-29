Valilik için hazır boş dilekçe örneği

Valiliğe dilekçe yazmak için hazır dilekçe örneği arıyorsanız aşağıdaki örnek ihtiyacınızı karşılayacaktır.

[Valilik Adı] Valiliği’ne

[Şehir Adı]

Konu: [Dilekçenizin Konusunu Buraya Yazın]

Sayın Valilik Makamı,

Ben, aşağıda kimlik bilgileri belirtilen [Adınız Soyadınız], [adresiniz veya mahalleniz] adresinde ikamet etmekteyim. İşbu dilekçem ile [konuyu kısa bir şekilde belirtin, örneğin: “mahallemdeki bir sorunun çözümü için yardım talebi”, “bir izin başvurusu” vb.] amacıyla sayın makamınıza başvurmaktayım.

[Buraya talebinizi veya şikayetinizi detaylı bir şekilde yazabilirsiniz. Örneğin: “İkamet ettiğim … mahallesinde uzun süredir devam eden elektrik kesintileri nedeniyle günlük yaşamımız olumsuz etkilenmektedir. Konunun incelenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyorum.”]

Yukarıda arz ettiğim hususların tarafınızca değerlendirilerek gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Tarih: [Gün/Ay/Yıl]

Ad Soyad: [Adınız Soyadınız]

T.C. Kimlik No: [Kimlik Numaranız]

Adres: [Tam Adresiniz]

Telefon: [İletişim Numaranız]

E-posta: [E-posta Adresiniz, isteğe bağlı]

İmza: [El yazısıyla imzanız]

Ekler: [Varsa ekleyeceğiniz belgeleri yazın, örneğin: “Kimlik fotokopisi, fotoğraf, ilgili evraklar vb.”]

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