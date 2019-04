Ürgüp Gezi Rehberi

Kapadokya bölgesiyle akla gelen Ürgüp, Nevşehir iline bağlı ilçedir. Tarih boyunca birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmasıyla kültürel bakımdan oldukça zengindir.

Doğal güzelliğinden dolayı bu şehre gelen ziyaretçiler daha sonra yine ziyaret etmek isterler.

Ürgüp Nerede?

Nevşehir’in 20 km doğusunda bulunan ilçede nüfus yaklaşık olarak 21 bindir. Turizm bölgesi olduğundan dolayı yerli halk genellikle turizm işiyle uğraşarak geçimini sağlar.

Ürgüp Gezilecek Yerler

Turizm açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Ürgüp’te gezilip görülmesi gereken yerlerin sayısı oldukça fazla. Ürgüp gezilecek yerler rotası oluşturacağınız zaman görmeniz gereken en önemli iki yer Üç Güzeller ve Kızılçukur Vadisi’dir şüphesiz.

Avanos’a doğru giderken yer alan Pembe Vadi’de bulunan üç tane peribacası, ilçenin olmazsa olmazları arasındadır. Doğal koşullar nedeniyle oluşan peribacaları, olağanüstü güzelliğe sahip olduğundan dolayı Üç Güzeller adını almıştır.

Türkiye sınırları içerisinde günbatımını en güzel şekilde izleyebileceğiniz yerler arasında başlarda gelen Kızılçukur Vadisi, üzerinde bulunan peribacası oluşumlarıyla oldukça ilgi çekiyor. Peribacaları içerisinde bulunan üzüm resimleriyle bezenmiş olan kiliseler de oldukça önemli bir güzelliğe sahip. İçlerinde en büyük öneme sahip olan kilise ise Üzümlü Kilisedir.

Bir diğer önemli nokta ise Ortahisar’dır. Merkezinde bulunan büyük tüf kaya ve etrafındaki oyulmuş kaya evlerden dolayı oldukça ilginç bir yapıya sahip. Ortahisar Kalesi, Etnografya Müzesi, Hallaç Dere Manastırı ve Tavşanlı Kilise gibi birçok yapıya ev sahipliği yapar.

Mustafapaşa olarak adlandırılan ve Ortodoks Hristiyanlara ev sahipliği yapmış bu bölgede birçok şapel, kilise ve 17. yüzyıla ait bir cami bulunuyor.

Bu bölgeye yakın bir yerde bulunan Üzengi Vadisi, doğal oluşumları, yeraltı suyu kaynakları ve bitki örtüsünden dolayı oldukça güzel bir yerdir. Ürgüp’teki piknik yeri olarak da bilinen bu vadide Aziz Basillos Kilisesi görülmesi gereken yerlerdendir.

Sabahın erken saatlerini en güzel şekilde değerlendirmek için balon turları tercih edilebilir. Yaklaşık 40 ile 60 dakika arasında süren balon turlarıyla şehri 1500 metre yükseklikten izleme şansına sahipsiniz.

Ürgüp Ne Zaman Gidilmeli?

Yılın her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip olan Ürgüp’te yaz ayları oldukça sıcak ve kalabalıktır. Kış mevsiminde çok büyük bir kalabalık olmamakla birlikte kar yağışından sonra ortaya kartpostallık büyüleyici güzelliğe sahip bölgeler çıkar. Gezmek için her mevsim tercih edilebilecek yerdir.

Ürgüp Nerede Kalınır?

Her bütçeye uygun konaklama mekanlarının bulunduğu Ürgüp, konaklama açısından birçok alternatif sunar. Otellerin konforlu, temiz, güler yüzlü ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını benimsediklerinden dolayı konaklama açısından herhangi bir sorun yaşanması olanaksızdır.

Ürgüp Gece Hayatı

Burada gece hayatı son yıllarda oldukça gelişmiş halde. Oteller her ne kadar akşamları kendi mekanlarında eğlence düzenleseler de otel dışında bulunan kafe, gece kulübü ve bar seçenekler de mevcut. Gündüzleri gezdikten sonra günün yorgunluğunu atmak için akşamları bu tür mekanlar güzel seçim olacaktır.