Turkcell Rahat kampanya paket fiyatı ve içeriği

Televizyon reklamlarında Turkcell Rahat paketini görmüşsünüzdür.

Faturasız gibi kullanıp faturalı gibi ödeme konusunda size rahatlık sağlıyor. Bu Turkcell Rahat kampanyası hakkında bilgi almak isteyenler için ufak bir yazı hazırlamak istedik.

Turkcell Rahat pakete yeni gelenler için bir paketleri bulunuyor.

Bu paket içeriğinde 500 dakika her yöne konuşma, 3 GB internet kotası ve 100 SMS her yöne bulunmaktadır. Bu tarifenin ücreti ise 26.68 TL’dir.

Faturalı olarak diğer tarifelerden geçiş yapmak isteyenler ise farklı bir fiyat tarifesi bulunmaktadır.

Turkcell Rahat paketi hakkında daha fazla detaya “https://www.turkcell.com.tr/paket-ve-tarifeler/turkcell-rahat-paketler/“ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Turkcell Rahat paketi hakkında bize görüşlerinizi iletirseniz çok memnun oluruz. Fiyat ve paket içeriği hakkında kıyaslamalarınızı bekliyoruz.

Bizim görüşümüz yeni gelenlere yönelik yapılan güzel bir kampanya diyebiliriz.