Turkcell Bidolu nasıl iptal edilir?

Sizlere güzel bir içerik hazırlamak istedik. Bu yazıda size Turkcell Bidolu servisi iptal etme hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Sadece iptal etme değil diğer tüm bilgiler hakkında detayları iletmek istiyoruz.

İlk olarak Bidolu servisi ile haftanın 6 günü astroloji, magazin, kredi , sağlık, sinema, spor ve haber kategorilerinde haftanın haberi paylaşılmaktadır.

Bidolu nasıl iptal edilir?

Servis üyelikli olmadığı için iptal edilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Servisle ilgili içerik almak istemeyen kullanıcılar DURDUR DOLU yazıp 1818′e ücretsiz mesaj atabilirler.

Bidolu servisine abone olma?

Bu bol içerikli servise abone olmak için DOLU yazıp 1818‘e göndererek servis başlatılabilir.

Bidolu abonelik ücreti ne kadar?

Ziyaretçiler abone olmadan önce bu servisin ücretini öğrenmek isteyebilir. 3 aylık toplam 14,9 TL.

Bidolu servisi içeriğinde neler var?

Astroloji: Kullanıcı ile seçeceği burca ait haftalık burç yorumu paylaşılır.

Magazin: Türkiye’deki magazin gündemine ilişkin haberlerin paylaşıldığı servis.

Kredi: Bankalardaki uygun oranlı kredi bilgilerinin paylaşıldığı servis.

Sağlık: Kullanıcı ile haftanın sağlıklı yaşam önerisi paylaşılır.

Sinema: Kullanıcı ile ilgili hafta beyazperdede yaşanan son gelişmeler paylaşılır.

Spor: Kullanıcı ile ilgili hafta spor dünyasında yaşanan son gelişmeler paylaşılır.

Haber: Kullanıcı ile ilgili haftada yaşanan son gelişmeler paylaşılır.