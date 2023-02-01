The Good Doctor 5.sezon geliyor
İşte The Good Doctor yeni sezon tarihi
The Good Doctor dizisi Netflix platformunda oldukça büyük ilgi gören bir dizidir. Öyle seviliyor ki 5.sezonun geleceği açıklandı. The Good Doctor 5.sezon 1 Mart 2023 tarihinde gösterime girecek.
İlk bölümü 25 Eylül 2017 tarihinde yayınlanmıştır. 2013 Güney Koreli televizyon dizisi Good Doctor’ın bir versiyonudur.
The Good Doctor oyuncuları şöyle;
Freddie Highmore – Shaun Murphy
Nicholas Gonzalez – Neil Melendez
Antonia Thomas – Claire Browne
Chuku Modu – Jared Kalu
Beau Garrett – Jessica Preston
Irene Keng – Elle McLean
Hill Harper – Marcus Andrews
Richard Schiff – Aaron Glassman
Tamlyn Tomita – Allegra Aoki
Dizisinin sezonlarına girdiğimizde ise bölümlerin süreleri dikkatimizi çekti. Her bölümü 43 dakikaya ayarlamışlar. Sadece 1.sezon 7,8 ve 9. bölümleri 42 dakikadır. Diğer bölümlerin hepsi 43 dakikadır.
1.sezon 18 bölüm
2.sezon 18 bölüm
3.sezon 20 bölüm
4.sezon 20 bölüm