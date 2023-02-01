The Good Doctor 5.sezon geliyor

The Good Doctor dizisi Netflix platformunda oldukça büyük ilgi gören bir dizidir. Öyle seviliyor ki 5.sezonun geleceği açıklandı. The Good Doctor 5.sezon 1 Mart 2023 tarihinde gösterime girecek.

İlk bölümü 25 Eylül 2017 tarihinde yayınlanmıştır. 2013 Güney Koreli televizyon dizisi Good Doctor’ın bir versiyonudur.

The Good Doctor oyuncuları şöyle;

Freddie Highmore – Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez – Neil Melendez

Antonia Thomas – Claire Browne

Chuku Modu – Jared Kalu

Beau Garrett – Jessica Preston

Irene Keng – Elle McLean

Hill Harper – Marcus Andrews

Richard Schiff – Aaron Glassman

Tamlyn Tomita – Allegra Aoki

Dizisinin sezonlarına girdiğimizde ise bölümlerin süreleri dikkatimizi çekti. Her bölümü 43 dakikaya ayarlamışlar. Sadece 1.sezon 7,8 ve 9. bölümleri 42 dakikadır. Diğer bölümlerin hepsi 43 dakikadır.

1.sezon 18 bölüm

2.sezon 18 bölüm

3.sezon 20 bölüm

4.sezon 20 bölüm