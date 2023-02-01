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The Good Doctor 5.sezon geliyor

İşte The Good Doctor yeni sezon tarihi

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Şubat 2023
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The Good Doctor dizisi Netflix platformunda oldukça büyük ilgi gören bir dizidir. Öyle seviliyor ki 5.sezonun geleceği açıklandı. The Good Doctor 5.sezon 1 Mart 2023 tarihinde gösterime girecek.

İlk bölümü 25 Eylül 2017 tarihinde yayınlanmıştır. 2013 Güney Koreli televizyon dizisi Good Doctor’ın bir versiyonudur.

The Good Doctor oyuncuları şöyle;

Freddie Highmore – Shaun Murphy
Nicholas Gonzalez – Neil Melendez
Antonia Thomas – Claire Browne
Chuku Modu – Jared Kalu
Beau Garrett – Jessica Preston
Irene Keng – Elle McLean
Hill Harper – Marcus Andrews
Richard Schiff – Aaron Glassman
Tamlyn Tomita – Allegra Aoki

Dizisinin sezonlarına girdiğimizde ise bölümlerin süreleri dikkatimizi çekti. Her bölümü 43 dakikaya ayarlamışlar. Sadece 1.sezon 7,8 ve 9. bölümleri 42 dakikadır. Diğer bölümlerin hepsi 43 dakikadır.

1.sezon 18 bölüm
2.sezon 18 bölüm
3.sezon 20 bölüm
4.sezon 20 bölüm

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Şubat 2023
0 1 dakika okuma süresi
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Teknoloji

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